Bakan Pekcan Açıkladı: İkinci El Taşıt Satışında Yeni Dönem!

İkinci el taşıt satışında yeni dönem başladı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ikinci el motorlu kara taşıtlarının ticaretine ilişkin düzenleme yapıldığını açıkladı. İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

İkinci El Taşıt Satışında Yeni Dönem Başladı

Ticaret Bakanı Pekcan, yönetmeliğin ikinci el taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamanın yanı sıra sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla hazırlandığını, bu kapsamda ilgili tüm tarafların görüş ve katkılarının alındığını ifade etti.

Bakan Pekcan, "İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapan ve yetki belgesini bugüne kadar almayan işletmelerin 31 Ağustos 2020'ye kadar yetki belgesi almaları gerekmektedir. Bakanlıkça aksi tespit edilmedikçe, bir takvim yılı içinde 3'ten fazla taşıt satışı ticari faaliyet kabul edilecek ve kayıt dışı ticari faaliyetler takip edilerek yaptırım uygulanacak" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Artık ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin iş yeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olmayan işletmelere yetki belgesi verilmeyecek. Ayrıca belediyelere getirilen yükümlülükler ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin ruhsat düzenlenen işletmeler de Bakanlığımızca takip edilecek ve yetki belgesi almadan faaliyette bulunan işletmeler belirlenebilecek" şeklinde konuştu.

Bakan Pekcan, "Mevzuata uygun faaliyet gösteren işletmelerin haklarını korumak adına büyük önem taşıyan ve bu işletmelerce de talep edilen söz konusu düzenlemelerle, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde haksız rekabetin ortadan kaldırılmasını, suni fiyat artışlarının ve kayıt dışılığın önlenmesini amaçlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, açıklamalarına şu şekilde devam etti: