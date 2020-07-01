İkinci el telefon satın alacaklara müjde! Akıllı telefon, bilgisayar başta olmak üzere elektronik ürünlerin ikinci el satışına yeni standartlar getiriliyor. İkinci el teknolojik ürünleri belirli merkezlerde yenilenerek paketlenip satılacak ve garantisi de olacak.

Ülkemizde sürekli yenilenen vergiler nedeniyle teknolojik ürünleri sıfır satın almak oldukça zor. Çoğu kullanıcı, bir akıllı telefon veya bilgisayar satın almak istediğinde ya ikinci el telefon vb. satan dükkanlara ya da ikinci el telefon vb. ilanların verildiği e-ticaret sitelerine yöneliyor veya değişim kampanyalarından faydalanıyor. İkinci el teknolojik ürünlerinin dezavantajı temiz zor bulunması ve garantisinin bitmiş olması. Yeni düzenleme ile bu değişiyor. Cep telefonu, tablet, bilgisayar ve diğer ilgi gören ikinci el ürünler yenilenmiş ürün olarak geçecek ve garantisi olacak.

Yenilenmiş Ürün Olarak Satılacak, Garanti Belgesi Olacak

Sabah gazetesinin haberine göre, Sanayi Bakanlığı, ikinci el satılan elektronik aletlerin hem ekonomiye kazandırılması hem de mağduriyetin önlenmesi için hazırlıklar yaptı. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik önümüzdeki günlerde yürürlüğe girecek. Yönetmelikle gelecek yenilikler: