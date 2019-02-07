İkinci El Telefon Satışlarında KDV Yüzde 1'e Düşebilir

MOBİSAD başkanı ikinci el telefon satışına dair önemli açıklamalar yaptı. Başkan Mustafa Kemal Turnacı, ikinci el telefon satışlarındaki KDV oranının yüzde 1’e düşmesi durumunda devletin satışlardan 3 milyar lira gelir elde edebileceğini söyledi.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğinin (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, Türkiye'de 2. el cep telefonu satışlarından yüzde 18 Katma Değer Vergisi (KDV) alındığını belirterek, "KDV yüzde 1 oranında uygulanırsa 2. el cihaz pazarı legalleşecek ve devletimiz hiç gelir elde edemediği bir pazardan 3 milyar TL civarı vergi geliri elde edecektir" dedi.

Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Turnacı, "Biz tüketicinin mağdur olmaması, güvenliğinin sağlanması ve devletimizin kayıplarının ortadan kalkması açısından bu pazarın kayıt altına alınması gerektiğini savunuyoruz. KDV yüzde 1 olarak uygulanırsa 2. el cihaz pazarı legalleşecek ve devletimiz hiç gelir elde etmediği bir pazardan 3 milyar TL civarı vergi geliri elde edecek, tüketici mağduriyeti ortadan kalkacak ve bu kapsamdaki birçok projenin de önü açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Turnacı açıklamasını şöyle tamamladı: "KDV oranı yüzde 1 olarak uygulanırsa 2. el cihaz pazarı legalleşecek ve devletimiz hiç gelir elde edemediği bir pazardan 3 milyar TL civarı vergi geliri elde edecektir. Diğer taraftan operatörlerimizin üzerinde detaylı şekilde çalıştığı 'Cihaz Kiralama ve İkinci El Cihaz Yenileme' projeleri ile birlikte KDV oranındaki düzenleme de gerçekleşirse bu pazardaki kayıplar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır. Binlerce kişinin istihdam edileceği iş kollarının oluşmasına vesile olunacaktır. Böylece sektörümüzde kayıt dışılık azalacaktır. Bunun yanında sektöre ve ülkeye değer katan firmalar katlanarak artacaktır."