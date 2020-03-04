İkinci El Telefonlara Tramer Kaydı Sistemi Geliyor

İkinci el cep telefonlarına otomobillerde uygulanan tramer kaydı sistemi geliyor. Yeni sistem ile birlikte cihazın hangi parçasının değiştirildiği, hasar durumunun olup olmadığı gibi bilgiler kolayca öğrenilebilecek.

İkinci El Cep Telefonlar Tek Tıkla Sorgulanabilecek!

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı müjdeli haberi verdi. Turnacı yaptığı açıklamada sistem ile ilgili şunları söyledi:

"Geliştirme aşamasında olan mobil uygulama ile ikinci el telefonlarında yeni bir dönemi başlatacağız. Kullanıcılar ikini el telefon alırken kaçıncı el olduğunu öğrenebilecek, hangi parçalarının değiştiğini görecek. Garanti durumundan tutun da IMEI numarasına kadar telefon hakkında bütün bilgilere ulaşabilecek. Satmak istediği telefonundaki bilgilerde kalıcı olarak silinebilecek. Uygulamamızı yakın zamanda kullanıcıların hizmetine sunacağız. Ayrıca ikinci el telefonların garantili olarak satılması için Maliye ve Ticaret Bakanlığı ile görüşmelerimiz sürüyor."

Şu anda ikinci el cep telefonlarında yenileme oranının %12 civarında olduğuna dikkat çeken Mustafa Kemal Turnacı, bu oranı yükselterek üçüncü dünya ülkelerine ihraç edebiliriz, çalışmalar yürütüyoruz dedi. 7 yıl sinyal alınmayan cihazların IMEI havuzundan çıkarıldığını, bu sürenin 2 yıla indirilmesi gerektiğini söyleyen Turnacı, klonlanan cihazda şu an Türkiye'nin yıllık kaybının 3 milyar TL civarında olduğunu duyurdu.

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