İkinci El Telefonlarda Garanti Dönemi Başlıyor!

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 60. Olağan Kurul Toplantısı sırasında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ikinci el telefonlarda garanti dönemi için önemli gelişmelerin yaşandığının altını çizdi. Peki yapılan açıklamalar ne anlama geliyor?

İkinci El Telefonlar Kaç Ay Garantili Olacak?

Toplantı sırasında TSE'nin ikinci el cep telefonu sektörü üzerine önemli çalışmalar yaptığını vurgulayan Varank, "Bu kapsamda cep telefonu yenileme merkezleri için bir standart belirledik. Standardımız, Ticaret Bakanlığı ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanarak yürürlüğe girdi ve belgelendirme işlemlerine başladık. Şu ana kadar yedi firma, yetkili yenileme merkezi olmak üzere başvurularını yaptı. Bir firmamız eksiklerini tamamlayarak ilk yetkili yenileme merkezi olmaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Varank, açıklamasının devamında ise aşağıdaki ifadeleri kullandı:

"Ürün yenileme alanındaki bu ilk standart, bundan sonra ülkemizde her türlü kullanılmış elektrik - elektronik ürünün ekonomiye tekrar kazandırılmasının da yolunu açacak. Böylece hem ekonomik bir değer oluşacak hem de kullanıcıların ikinci elde güvenli ürünlere erişmesinin önü açılmış olacak. Ama kullanıcılar bunları satın alırken herhangi bir garantiden faydalanamıyorlar. İşte bu 'yenileme merkezleri'nin elinden çıkmış ikinci el cep telefonları belirli bir garantiye kavuşmuş olacak. Vatandaşlarımız bunu satın aldıklarında bilecekler ki, bu telefon ikinci el bir telefondur ama bunun üzerinde her türlü iyileştirme ve bakım yapılmıştır ve ben bunu satın aldığımda 1-2 yıl garantiye sahip olacağım. Böylece ikinci el telefonu çok daha rahat bir şekilde satın almanın imkanına kavuşmuş olacaklar."

Yapılan açıklamalara göz attığımızda, yenileme merkezleri üzerinden satın alınan ikinci el cep telefonlarının on iki ay ila yirmi dört ay arasında bir garanti süresine sahip olacağını anlıyoruz. Üstelik, bu cihazlar tam bakımdan ve onarımdan geçeceği için, tüketicilerin gözü de arkada kalmamış olacak.

Geçtiğimiz sene, kullanılmış telefonların ve tabletlerin ikinci el piyasasında en az on iki ay garanti süresi ile satılması zorunlu hale gelmişti. Sonrasında ise bu cihazların yenileme merkezleri ile yenilenmesi zorunlu kılınmıştı. Şimdi, bu yenileme merkezlerinden ilki, başvurularını tamamlayarak hizmete geçmeye hazır hale geldi.

Söz konusu durum, tabii ki mağazalar ya da çevrim içi kanallar aracılığı ile satılan kullanılmış ürünleri kapsıyor. Yani bireysel kullanıcılardan aldığınız ikinci el cihazlar için, en azından şimdilik, bu durum geçerli olmayacak.

Peki siz bu yeni düzenlemeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce atılan bu adımlar mantıklı mı ve fiyatları artırabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.