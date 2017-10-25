İkinci Eş Bulma Sitesine Yoğun İlgi

İnternette açılan "ikinci eş bulma sitesi" yok artık dedirtti. İngiltere'de faaliyet gösteren sitenin tam 100 bin üyesi bulunuyor. Sitenin kurucusu olan Azad Chaiwala, sitenin kadınlara da fayda sağladığını söylüyor.

İnternette birbirinden ilginç ve absürt birçok siteye rastlıyoruz. Ancak bu sefer ki karşılaştığınız sitelerden biraz daha farklı. Zira bu site insanlara ikinci bir eş buluyor!

BBC'ye konuşan sitenin kurucusu Azad Chaiwala, "İkinci eş bulma sitesi kendi ihtiyaçlarımdan ortaya çıktı, benim durumumda bulunan başka kişilerin de olabileceğini düşündüm" diyor.

Chaiwala, "Bunun daha aldatıcı yolları da var, metres, fuhuş gibi ve bunlar iyi ilişkiler değil. Benim sitemde bunu daha onurlu bir şekilde yapmak mümkün" diye konuşuyor.

Çok eşli evlilikler İngiltere'de yasal değil, ancak bu uygulamanın yasal olduğu ülkelerde yapılması durumunda İngiltere'de de tanınıyor. Ayrıca İngiltere'de kayıt dışı dini nikah yapmayı yasaklayan bir yasa da bulunmuyor.

Sitesine 100 bin kişinin üye olduğunu, erkeklerin kadınlara oranının üçe bir olduğunu söyleyen Chaiwala, bunun yalnızca erkeklere hizmet eden bir site olmadığını söylüyor. "Bir elin nesi var, iki elin sesi var; bir erkek bunu tek başına yapamaz" diyen Chaiwala, çok başarılı evliliğe vesile olduklarını ve bunun sonucunda da kadınların da artık siteye üye olmak istediklerini ifade etti.

Chaiwala, her ne kadar amacın "daha büyük aileler" kurmak olduğunu söylese de durumun pek de öyle olmadığı ortada.

Durham Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tom Brooks, yalnızca erkeklerin tek eşli olduğu evliliklerde kocanın birden fazla eş seçtiğini ve aileye girecek kişilerin kim olacağı konusunda tek karar vericinin erkek olduğunu söylüyor.

Brooks, "İngiltere'nin daha fazla eşitlik için çabaladığı, cinsiyet eşitliği için adımlar atmaya çalıştığı bir dönemde böyle bir şeyin bir engel yaratacağını düşünüyorum" dedi.

Site Üyeleri Ne Düşünüyor?

Siteye üye olan ve soyadını paylaşmak istemeyen Tarik adlı bir adam, "Sitede çok fazla yaşlı, boşanmış ya da çocuğu olan boşanmış kadın gördüm ve kimse onlara ilgi göstermiyor" diyor. Tarık, "Eğer bir eşten daha fazlasını idare etmeyi başarabilirsem bu imkanı kullanmak isterim diye düşündüm. Yalnızca almak için değil, aynı zamanda vermek için yapıyorum bunu" ifadeleriyle sitedeki deneyimlerini aktardı.

Tarik'in "ikinci eşi" Tracy ise, çok eşlilik üzerine düşündüğünü ve bu sitenin avantajına geldiğini söylüyor.

Tracy, "Biriyle evli olmak istiyorum ama aynı zamanda seyahat edebilmek ve bağımsız olabilmek istiyorum. Fakat Tarik'in de bana yeterince zaman ayırmasını istiyorum. Bunun için yaptığımız evlilik sözleşmesinde bu maddeyi koydurdum" diyor.

Tracy, Tarik'ı çok sevdiğini, ancak bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Tracy, "Tarik'in ilk eşini düşünüyorum, şimdi bir çocukları daha olacak ve daha fazla desteğe ihtiyaç duyacak. Kendimi daha güvensiz hissediyorum, bu gerçekten beni etkiliyor" dedi.

Tarik ise, "Erkeklerin kadınlarına adil, nazik ve ilgili davranması gerekiyor" diyor ve ekliyor: "Kadının tercih hakkı var. 'Evlilikten' istediği zaman cayabilir"

Eşinin üstüne ikinci bir eş getiren birisinin adil ve nazik olmaktan bahsetmesi de ayrıca tuhaf tabii.

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