İkinci Joker Filmi Düşündüğünüzden Daha Yakın Olabilir

Joaquin Phoenix'in Joker'i canlandırarak ödül almasından sonra Warner Bros. iki yeni Joker filmi daha yapmak için hazırlık yapmaya başladı. Phoenix, Joker'i bağımsız bir film olarak gördüğünü söylese de, vizyona girdikten sonraki başarısı yeni Joker filminin kapısını aralıyor.

Phoenix'e yakın bir oyuncuyla hazırlanan the Mirror raporuna göre Joaquin Phoenix Joker'i bağımsız bir film olması konusundaki fikrini değiştirdiği ve karakteri yeniden oynamak istediği belirtildi. Warner Bros. ile yeniden masaya oturacak Phoenix'in iki yeni Joker filmi için 50 milyon dolar alabileceği iddia ediliyor.

"Joaquin ve Joker yönetmeni Todd Phillips ve yapımcı Bradley Cooper'a uzun vadeli bir bağlılık ile önümüzdeki dört yıl içinde iki devam Joker filmi yapmayı planlıyorlar. Her şey Joaquin'e şartları kabul ettirmekle ilgili olacak. Phoenix bunu kabul ederse kariyerinin açık ara en büyük kazancını yapmış olacak"

Warner Bros. iki yeni Joker filmi istiyor

Warner Bros. ise 2022 ve 2024'te yayınlamak üzere iki yeni Joker filmi için start vermeye hazır durumda. Phoenix'in Joker oyunculuğu geleneksel karakterin çılgınlığını ve şeytani yanını kenara koyduğu için özellikle daha ilginç ve sıradışı kabul ediliyor.

2019 yılında yayınlanan Joker filmiyle 1 milyar dolar hasılat yapmayı başaran yapımcı, iki yeni Joker filmiyle daha kazancını artırmayı umuyor. Filmde Phoenix’in yanı sıra Oscar ödüllü De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy ve Brett Cullen gibi isimler yer almıştı. Peki ya siz Joaquin Phoenix'in oynayacağı yeni Joker filmleri hakkında ne düşünüyorsunuz?