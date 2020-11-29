İklim Değişikliği Bulaşıcı Hastalıklara Neden Oluyor!

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmalara göre iklim değişikliği bulaşıcı hastalıklara neden oluyor. İklimde yaşanan değişikliklerin hayvanların hastalık riskini yükselttiğinin öğrenildiği bu araştırma, hastalıkların insanlara da geçebileceğinin tespit edilmesini sağladı.

İklim Değişikliği Bulaşıcı Hastalıklara Yol Açıyor

Güney Florida Üniversitesi, Wisconsin-Madison Üniversitesi ve Notre Dame Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından yapılan bir araştırma sonucunda iklimde yaşanan değişikliklerin hayvanlarda hastalık riskini arttırdığı öğrenildi. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre bu hastalıklar insanlara da geçebiliyor.

Araştırmaya göre sıcaklık arttıkça kutup ayısı gibi soğuk iklimlerde yaşamaya alışmış hayvanlarda bulaşıcı hastalık görülme riski artarken sıcaklık azaldıkça sıcak iklimlerde yaşamaya alışmış hayvanlarda bulaşıcı hastalık görülme riski artıyor.

Bilim insanları yapılan bu araştırma için 7 farklı kıtadan çeşitli hayvanlar üzerinde yapılan 7 binden fazla çalışmayı inceleme altına aldı. Sıcaklığın farklı iklimlerdeki hayvanlar üzerinde nasıl bir hastalık riskini nasıl etkilediğini, bu etkilerin hayvanların ve patojenlerin özelliklerine bağlı olarak nasıl değiştiğini anlamak için çeşitli iklim verileri toplandı.

İklim Değişikliğinin Tehlikeleri Nelerdir?

Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), geçtiğimiz günlerde söz konusu değişiklikten ötürü yaşanan afet olaylarının giderek daha da artacağına dair önemli uyarılar yapmıştı. DMÖ tarafından paylaşılan “2020 İklim Durumu Raporu”nda iklimde yaşanan değişikliklerden kaynaklanan felaketlerden ötürü yardıma ihtiyaç duyan insanların sayısının 2030 yılına kadar tüm dünyada yüzde 50’ye kadar artabileceğine dikkat çekmişti. Birleşik Milletler’e bağlı örgüt, raporla birlikte hükümetleri doğal afetlere hazırlık, müdahale ve afetlerin etkilerini hafifletme yeteneklerini geliştirebilecek erken uyarı sistemlerine daha fazla kaynak ayırmaya davet etmişti.

MÖ Genel Sekreteri Profesör Petteri Taalas, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Covid-19 pandemisi, iyileşmesi yıllar alacak büyük bir uluslararası sağlık ve ekonomik kriz doğursa da iklim değişikliğinin önümüzdeki yüzyıllarda insan yaşamı, ekosistemler ve ekonomiler üzerinde oluşturacağı tehdide kulak vermemiz gerekiyor. Salgın, aynı zamanda iklim değişikliği karşısında yaşanan direnç ve adaptasyona yönelik daha sürdürülebilir bir yolda ilerlemek için bize bir fırsat sunuyor” ifadelerini yer vermişti.