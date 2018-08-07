İklim Değişikliği Dünya’yı Yaşanmaz Hale Getirebilir

Küresel ısınmaya bağlı olarak deniz seviyesi yükseliyor, ortalama sıcaklıklar artıyor. Ekosistem, toplum ve ekonomi gelecek adına her zamankinden daha fazla alarm veriyor.

Araştırmalar, küresel sıcaklıkların 2100 yılına kadar ortalama 3,2 derece artacağını gösteriyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak öngörülemeyen doğal afetlerin maliyetlerinin ise iki ya da üç kat artacağı tahmin ediliyor. İşin korkutucu kısmı ise, buna bir şekilde engel olamazsak gezegenimiz geri dönüşü olmayan bir yola girebilir.

ABD merkezli Ulusal Bilimler Akademisi adlı dergide yayınlanan bir çalışmaya göre, ülkeler karbondioksit salınımını azaltmayı başarsalar dahi 'Hothouse Earth' Türkçe anlamıyla 'Sera Dünya' kaçınılmaz olabilir.

Araştırmacılar, gezegenimizin ortalama sıcaklıklarının sadece bir santigrat derece daha artmasına neden olduğumuz takdirde, Dünya’nın yüzleşebileceği acı gerçeklerle ilgili çok ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Eğer bu eşiği geçersek, gezegenimiz yaşanmaz hale gelebilir.

Çalışmada uzmanlar 10 farklı doğal sistemi inceledi. Şu anda bu sistemler insanlığın karbon salımı ve sıcaklık artışlarının en kötü etkilerinden kaçırmasını sağlıyor. Bunlar arasında ormanlar, kuzey kutup bölgesindeki buzullar ve okyanus yüzeyindeki metan hidratlar bulunuyor. Kaygı, bu sistemlerden birinin dengesinin bozulup atmosfere büyük miktarlarda karbon salması ve diğerlerinin domino etkisiyle bunu takip etmesi.

Avustralya Ulusal Üniversitesinden (ANU) Profesör Will Steffen, ortalama sıcaklıkların artmasının zincirleme olayları beraberinde getireceğini söyledi. Bu durumda Dünya’nın bazı yerlerinin yaşanmaz hale geleceğini belirten Steffen, tüm insanlığın ve uluslararası hükümetlerin topyekün bir eylem planı ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.

“Çabalarımız gezegenimizin karşı karşıya kalacağı korkunç geleceği engellemek için yeterli değil.” diyen Steffen, Paris İklim Anlaşması'na uygun olarak, küresel ısınmanın yüzyılın sonuna kadar iki derece ile sınırlandırılması halinde bile 'Sera Dünya' olasılığının oldukça kuvvetli olduğunu vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde Avustralya’da yapılan bir araştırma, söz konusu anlaşmaya uyulmamasının küresel ekonomiye yılda 23 trilyon dolar zarar vereceğini ortaya koymuştu.