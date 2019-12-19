İklim Değişikliği Hollanda'da Kırmızı Alarma Neden Olabilir

İklim değişikliği en çok Hollanda gibi ülkeleri büyük ölçüde etkiliyor. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden bir tanesine sahip olan Hollanda, kısa bir süre içerisinde yok olabilir. İşte iklim değişikliği ile ilgili kötümser haberimizin detayları.

Dünya genelinde yaşanan iklim değişikliği deniz seviyesinin çok ciddi boyutlarda yükselmesine neden olabiliyor. Her ne kadar bazı ülkeler bununla başa çıksa bile durum giderek daha kötüye gitme ihtimaline sahip. Eskiden Hollanda’da tarım için kullanılan oldukça geniş bir alan olan Noordwaard artık kullanılamıyor. Bu, Hollanda'daki iklim değişikliğini anlatmak için yeterli bir örnek.

Hollanda'da iklim değişikliğinin etkileri yok edilmek isteniyor

Refah seviyesi bakımından dünyanın en iyileri içerisinde yer alan Hollanda, Kuzey Denizi'nin içerisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Hollanda hükümeti konuyla ilgili bilim insanlarını acil toplantıya çağırdı.

Utrecht Üniversitesi’nden Maarten Kleinhans, Politico’ya yaptığı açıklamada “Spektrumun diğer ucundaki nokta, kontrollü göç ki bu pek hoş değil. Çünkü 10 milyon insanın bir şekilde bir yere gitmesi gerekiyor” diyerek konunun önemine vurgu yaptı.

Şimdilik Hollanda için 2 farklı senaryo bulunuyor. Ya su boşaltma kanalları ve pompalar işe yarayacak ya da suların yükselmesine direnemeyen sistemler yok olacak. Böyle bir şeyin gerçekleşmesi Hollanda'nın da yok olması anlamına geliyor. Peki sizce deniz seviyesinin yükselmesi dünya genelinde nasıl bir etki yaratacak. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.