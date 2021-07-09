İklim Değişikliği İnsanların Küçülmesine Yol Açtı

İklim değişikliği insanların küçülmesi ile yakından ilgili olabilir. Cambridge ve Tübingen Üniversitesi araştırmacıları, son bir milyon yıldaki insanların vücut ve beyin büyüklüklerini karşılaştırdı.

Cambridge ve Tübingen Üniversitesinden ortak bir araştırma ekibi, dünya genelinde bulunan Homo cinsine ait 300'den fazla fosilin vücut ve beyin büyüklüğünü ölçtü. Bu verileri, son 1 milyon yılda dünyanın bölgesel iklimlerinin yeniden yapılandırılmasıyla birleştirdi.

Nature Communications dergisinde yayınlanan araştırma, insanların ortalama vücut büyüklüğünün son 1 milyon yılda önemli ölçüde dalgalandığını ve büyük vücutların soğuk bölgelerde geliştiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, büyük boyutların düşük sıcaklıklara karşı tampon görevi gördüğünü düşünüyor: vücut kütlesi yüzey alanına göre büyüdüğünde daha az ısı kaybediliyor.

İklim değişikliği insanların küçülmesi ile yakından ilgili

Homo sapiens türü Afrika'da yaklaşık 300.000 yıl önce ortaya çıktı. Ancak Homo cinsi çok daha uzun süredir varlığını sürdürmekte. Homo; neandertaller, habilis ve erectus gibi soyu tükenmiş diğer ilgili türleri içerir.

Sapiens evriminin belirleyici bir özelliği, vücut ve beyin boyutunu artırma eğilimidir. Homo habilis gibi daha önceki türlere kıyasla %50 daha ağırız ve beyinlerimiz üç kat daha büyük. Ancak bu tür değişikliklerin arkasındaki güçler oldukça tartışılıyor.

Cambridge Üniversitesi Zooloji Bölümünden araştırmayı yöneten Profesör Andrea Manica, "Çalışmamız iklimin -özellikle sıcaklığın- son bir milyon yıldır vücut büyüklüğündeki değişikliklerin ana gücü olduğunu gösteriyor" dedi.

Araştırmacılar ayrıca, çevresel faktörlerin Homo cinsindeki beyin büyüklüğü üzerindeki etkisini de inceledi. Homo, açık bozkırlar ve otlaklar gibi daha az bitki örtüsüne sahip habitatlarda yaşarken beyin büyüklüğü büyüme eğilimi gösterdi. Ancak Tübingen Üniversitesinden Dr. Manuel Will, beyin büyüklüğüne kıyasla vücut büyüklüğünün, çevreden çok daha fazla etkilendiğini söyledi.

Araştırmacılar, insan vücudunun ve beyin boyutunun gelişmeye devam ettiğine dair kanıtlar olduğunu da aktardı. Türümüzdeki beyin boyutu, Holosen'in başlangıcından bu yana (yaklaşık 11.650 yıl önce) küçülüyor gibi görünüyor. Karmaşık görevlerin bilgisayarlara devredilmesi gibi teknolojiye artan bağımlılık, beyinlerin önümüzdeki birkaç bin yıl içinde daha da küçülmesine neden olabilir.

Manica, "Gelecekte vücut ve beyin boyutlarına ne olacağı hakkında spekülasyon yapmak eğlenceli, ancak son bir milyon yıla dayanarak çok fazla tahminde bulunmamaya dikkat etmeliyiz, çünkü pek çok faktör değişebilir" dedi.