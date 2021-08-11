Prof. Kurnaz: İklim Değişikliğiyle İstanbul 3 Adaya Bölünecek
Prof. Dr. Levent Kurnaz'ın İstanbul 3 adaya bölünecek açıklaması meraklandırdı. Prof. Kurnaz, BM iklim raporunu yorumladı.
Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan İstanbul 3 adaya bölünecek uyarısı geldi. Birleşmiş Milletler'in küresel ısınma raporunun ardından açıklamaalrda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye'yi uyarıyor.
Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz geçtiğimiz gün yayınlanan BM iklim raporuyla ilgili yorumlarını paylaştı. Kurnaz'a göre BM'nin iklim raporunda Türkiye ile de ilgili dikkate değer kısımlar bulunuyor.
DHA'ya konuşan Kurnaz, "BM İklim Raporu ilginç şeyler söylüyor. Raporda, önümüzdeki 100 sene içerisinde deniz seviyesinde yaklaşık 80 santim ile 1 metre arasında yükselme olacağı belirtiliyor. Tabi bu deniz seviyesindeki yükselme İstanbul’la da tehlike getirecek." dedi.
BM'den İnsanlık İçin Kırmızı Kod: Kaçacak Yer Yok
BM insanlık için kırmızı kod uyarısında bulundu. IPCC'nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) son raporu, insan kaynaklı iklim değişikliğinin hızlı ve riskli olduğu konusunda uyarıyor.
İstanbul 3 adaya bölünecek açıklaması
BM İklim Raporunu yorumlayan Kurnaz'a göre, Batı Antartika bölgesindeki buzların çok hızlı erimesi mümkün. Bu buzlar erken eriyecek olursa İstanbul ve İzmir gibi kıyı şehirlerinde deniz seviyesi çok hızlı bir şekilde birkaç metre yükselebilir.
İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü, "Denize kıyısı olan yerler, evlerinin önüne duvar yapmak zorunda kalacak. Yine şu anda Türkiye’nin tarım alanlarının önemli bir kısmı da bu bağlamda zarar görecek. Deniz seviyesi bir metre yükselecek olursa, deniz yüz metre içeri girecek" dedi.
İklim değişikliği ve küresel ısınma yüzünden hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin sınırlarının değişebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kurnaz, "İstanbul 3 tane adaya bölünecek." diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Küresel ısınmanın sonunda dünyadaki deniz seviyesi yaklaşık olarak 70 metre yükselecek. Deniz seviyesi 70 metre yükseldiğinde şu an bulunduğumuz mekanların birçoğu sular altında kalacak. İstanbul 3 tane adaya bölünecek. Bu durum yakın bir zamanda olmayacak ama biz böyle devam edersek eninde sonunda karşımıza çıkacak.
Yine dünyanın neresi buzul, neresi çöl, neresi orman olduğu tamamen değişecek. Şu an Sahra Çölü dediğimiz yer 6 derece kuzeye kayacak. Bu durumdan dolayı güneyde çöl olan bölgelerin bir kısmı orman olmaya başlayacak. Trabzon, Samsun ve İstanbul gibi Türkiye’nin kuzey bölgelerinin iklimi bu yüzyılın sonunda Antalya, Adana İklimi gibi olacak.
İklim değişikliğiyle yangın, sel gibi olayların şiddeti, sıklığı ve görüldüğü alan genişletiyor. Yani 10 yılda bir görülen bir doğa olayı 2 yılda bir görülmeye başlıyor. Ya da kuraklık 6 ay süreceğine 2 yıl sürüyor.”
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