Prof. Kurnaz: İklim Değişikliğiyle İstanbul 3 Adaya Bölünecek

Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan İstanbul 3 adaya bölünecek uyarısı geldi. Birleşmiş Milletler'in küresel ısınma raporunun ardından açıklamaalrda bulunan Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Türkiye'yi uyarıyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz geçtiğimiz gün yayınlanan BM iklim raporuyla ilgili yorumlarını paylaştı. Kurnaz'a göre BM'nin iklim raporunda Türkiye ile de ilgili dikkate değer kısımlar bulunuyor.

DHA'ya konuşan Kurnaz, "BM İklim Raporu ilginç şeyler söylüyor. Raporda, önümüzdeki 100 sene içerisinde deniz seviyesinde yaklaşık 80 santim ile 1 metre arasında yükselme olacağı belirtiliyor. Tabi bu deniz seviyesindeki yükselme İstanbul’la da tehlike getirecek." dedi.

İstanbul 3 adaya bölünecek açıklaması

BM İklim Raporunu yorumlayan Kurnaz'a göre, Batı Antartika bölgesindeki buzların çok hızlı erimesi mümkün. Bu buzlar erken eriyecek olursa İstanbul ve İzmir gibi kıyı şehirlerinde deniz seviyesi çok hızlı bir şekilde birkaç metre yükselebilir.

İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü, "Denize kıyısı olan yerler, evlerinin önüne duvar yapmak zorunda kalacak. Yine şu anda Türkiye’nin tarım alanlarının önemli bir kısmı da bu bağlamda zarar görecek. Deniz seviyesi bir metre yükselecek olursa, deniz yüz metre içeri girecek" dedi.

İklim değişikliği ve küresel ısınma yüzünden hem Avrupa'nın hem de Türkiye'nin sınırlarının değişebileceğine işaret eden Prof. Dr. Kurnaz, "İstanbul 3 tane adaya bölünecek." diyerek şu ifadeleri kullandı: