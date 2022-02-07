İklim Değişikliğinin Kar’ın Kokusunu Değiştirdiği Keşfedildi!

Uzun yıllardır yapılan uyarılara rağmen halen kötüleşmeye devam eden iklim değişikliği hem çağımızın hem de geleceğimizin en büyük problemlerinden biri. Her sene giderek daha fazla kendisini göstermeye başlayan iklim değişikliği, somut olarak da sıklıkla hissediliyor. İşte bu somut olaylardan birinin de ‘kar’ın kokusu olduğu öğrenildi. Uzmanlar, son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle karın kokusunun keskin bir şekilde değiştiğini açıkladı.

ABD’deki Monell Kimyasal Duyu Merkezi’nde görev alan klinik sinirbilim profesörü Johan Lundstorm, havadaki kirliliğin kar kokusuna yansıdığını ifade etti. Özellikle karın üst tabakasının çoğunlukla havadan bileşik aldığını vurgulayan bilim insanı, bu bileşiklerdeki bazı moleküllerin kokusunun daha sert geldiğini söyledi.

İklim Değişikliği Karın Kokusunu Nasıl Değiştiriyor?

McGill Üniversitesi’nden Parisa A. Ariya, hava ve karanın ısınmasıyla birlikte hava moleküllerinin dolaşımının ve yoğunluğunun arttığını söyledi. Bu durumda yaşanan iklim değişikliğinin de karın kokusunu değiştirdiğini ifade eden Ariya, karın ‘atmosferik bir sürecin anlık görüntüsü’ olduğunu ifade etti.

Bilim insanları 2017 yılında yaptıkları bir araştırmada, benzinli motor egzozundan çıkan kirliliğin kar tarafından nasıl emildiğini göstermişlerdi. İşin en kötü tarafı ise, karların erimesinin ardından bu kirlilik su ve toprağa karışıyordu.