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İklim Değişikliğinin Dünya Ekonomisine Faturası Ağır Olacak

Küresel ısınmanın maliyeti
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | İnternet

İnsanoğlunun başa çıkması gereken en büyük sorunlarından birisi olan küresel ısınma, yalnızca gezegenimizi değil, dünya ekonomisini de tehdit ediyor. 

Avustralya’da yapılan bir araştırma, Paris İklim Anlaşması'na uyulmamasının küresel ekonomiye yılda 23 trilyon dolar zarar vereceğini ortaya koydu. 

Türkiye'nin de dahil olduğu 191 ülkenin imzasıyla yapılan anlaşma, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi çerçevesinde sera gazları salınımını azaltmaya yönelik önlemleri içeriyor. ABD Başkanı Donald Trump, Haziran 2017’de Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmişti. Kararın ardından bazı ülke liderleri, uzmanlar ve bilim insanları Trump’a tepkilerini dile getirmişlerdi.

İklim değişikliğinin 139 ülke ekonomisi üzerindeki etkilerinin mercek altına alındığı araştırma, durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne seriyor.

Avustralyalı bilim insanları, gezegenin geleceğini korumaya yönelik olan Paris İklim Anlaşması'na uygun olarak, küresel ısınmanın yüzyılın sonuna kadar iki derece ile sınırlandırılmaması halinde maliyetin yılda 23 trilyon doları bulabileceğini belirtiyor.

Araştırmalar, küresel sıcaklıkların 2100 yılına kadar ortalama 3,2 derece artacağını gösteriyor. Küresel ısınmaya bağlı olarak öngörülemeyen doğal afetlerin maliyetlerinin ise iki ya da üç kat artacağı tahmin ediliyor. 

Öte yandan raporlardaki kanıtlara ve uyarılara rağmen, hala gezegenimizi korumak için yeterli bilince sahip değiliz. İklim değişikliği konusunda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan ünlü Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, geçtiğimiz yıl Trump ile bir araya gelerek iklim değişikliğiyle mücadele için kapsamlı bir plan hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu, ancak iklim değişikliği konusundaki çalışmalara karşı çıkan Scott Pruitt'in Çevre Koruma Dairesi Başkanı olarak atanmasından bu yana herhangi bir olumlu gelişme yaşanmadığını belirtmişti.

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