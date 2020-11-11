İklim Değişikliğiyle Yok Olan 2 Milyon Yıllık İnsan Kafatası Keşfedildi

İklim değişikliğiyle yok olan 2 milyon yıllık insan kafatası araştırmacıları hayrete düşürdü. Güney Afrika’da keşfedilen Paranthropus robustus'un yeni fosili iklim değişikliği sonuçlarının hiç de iyi olmadığını gösteriyor.

Bilim insanlarının yeni bir çalışmada ortaya koyduğu Güney Afrika'daki 2 milyon yıllık kafatası keşfi, insanlığın ilkel atalarından biri hakkında bildiklerimizi değiştiriyor. Soyu tükenmiş insan türü Paranthropus robustus'tan ortaya çıkarılan yeni fosil örneği, iklim değişikliğinin çevresel stres altında yaşayan bir popülasyonda nasıl bir etki yarattığını gösteriyor.

İklim değişikliği sorunu sadece günümüzü kapsamıyor gibi gözüküyor. Günümüzden neredeyse 2 milyon önce yaşamış bu insan atası, hayatta kalmayı daha kolay hale getirebilecek bir şekilde evrimleşmiş durumda. Sağlam bir kafatasına, çene ve dişlere sahip sağlam görünümü nedeniyle P. robustus ismiyle anılan bu tür, yaklaşık 2 milyon yıl önce Güney Afrika'da yaşıyordu.

İklim değişikliğiyle yok olan 2 milyon yıllık insan kafatası

DNH 155 olarak tanımlanan yeni örnekler sayesinde P. robustus bireylerinin eşit derecede güçlenmediği gözlemlendi. Drimolen Mağaraları gezisinde bir öğrenci tarafından keşfedilen DNH 155, en azından şimdiye kadar çıkarılan fosil kayıtlarına göre P. robustus'un farklı bir örneğini ortaya koyuyor.

Swartkrans adlı bir bölgeden elde edilen ve erkek olduğu düşünülen yeni P. robustus örneği, önceki fosillere göre önemli ölçüde daha küçük. Yeni keşfedilen bu DNH 155, yine Drimolen'de bulunan ve DNH 7 olarak bilinen dişi bireye benziyor. Ancak bu iki tür arasında yaklaşık 200.000 yıl olduğunu düşünürsek, süreç boyunca farklı evrimsel değişikliklerin göze çarptığını söyleyebiliriz.

"Drimolen Mağarası, Swartkralılardan yaklaşık 200.000 yıl öncesine dayanıyor, bu yüzden P. robustus'un zaman içinde farklı şekilde evrimleştiğine inanıyoruz. Drimolen bölgesi daha erken bir yaşamı temsil ediyorken, Swartkranlar ise anatomik olarak türetilmiş bir popülasyonu gösteriyor."

Araştırmacılar 200.000 yıllık değişimdeki ana faktörlerden birinin, Güney Afrika'yı yaklaşık 2 milyon yıl önce etkileyen ve bu bölgenin daha kuru ve daha soğuk olmasına sebep olan iklim değişikliği olayı olduğunu düşünüyor.

P. robustus'un vücudunu yaklaşık 200.000 yıl boyunca yavaşça değiştiren başarılı evrime rağmen, türlerin en sonunda öldüğünü de unutmamak lazım. Hemen hemen aynı zamanlarda ise günümüz insanının atası olarak bilinen Homo erectus'un da bu bölgede ortaya çıktığını hatırlatmak gerekiyor.