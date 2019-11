Ikumi Nakamura, Sony Bünyesine Katılabilir

E3 2019 fuarında duyurulan Ghostwire: Tokyo oyununun eski yönetmeni Ikumi Nakamura, Eylül ayı içerisinde Tango Gameworks stüdyosundan ayrılmıştı. Şu anlık sıradaki durağının neresi olacağı bilinmiyor ama PlayStation topluluğu Nakamura'yı Sony bünyesinde görmek istiyor ve bir ihtimal gerçek olabilir de.

Nakamura, Hideo Kojima gibi olmasa da şu anda çeşitli stüdyoları ziyaret ediyor. Muhtemelen sıradaki durağını belirlemeye çalışıyor. Önümüzdeki ay ise SIE Santa Monica Studio'yu ziyaret edecek. Bunun öncesinde, fark edilen bir detaya göre yeni Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, Ikumi Nakamura'yı Twitter üzerinden takibe almış. Onca zaman varken neden yeni takibe aldığı biraz şüpheli görünüyor.

Bir diğer durum ise yakın bir zaman önce Ikumi Nakamura, SIE Santa Monica Studio bünyesinde Asistan Üretici pozisyonunda bulunan Ed Dearien'ın doğum gününü kutlamış ve "Gelecek ay tekrardan görüşeceğiz!" demiş.

Happy birthday Ed-san 🤗 See you again next month! 🤝