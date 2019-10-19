Ikumi Nakamura ve Hideki Kamiya, Yeni Bir Okami Yapmak İstiyorlar

Okami ilk olarak PlayStation 2 için satışa sunulmuş olan birçok kaliteli yapımdan bir tanesiydi. Hatta oyunların birer sanat eseri olduğuna dair gösterebileceğimiz kanıtlardan bir tanesidir. Daha sonradan Wii, PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One ve Switch platformlarında yayınlanan oyun için bir devam oyunu fena olmazdı, değil mi? Ikumi Nakamura ve Hideki Kamiya bunun için birlikte bir video çekmiş ve Twitter üzerinden paylaşmışlar.

Tango Gameworks stüdyosunun E3 2019 fuarındaki Ghostwire: Tokyo duyurusu sırasında sergilediği tavırları ile dikkatleri üzerine çeken Ikumi Nakamura, geçtiğimiz ayın başlarında geliştirici stüdyodan ayrılmıştı. Yaşanan bu beklenmedik gelişme sonrasında, Nakamura bir dizi stüdyoyu ziyaret etmeye başladı. Bu stüdyoların sonuncusu ise PlatinumGames oldu. Burada Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami ve Bayonette gibi önemli oyunlar ile tanıdığımız Hideki Kamiya ile Ikumi Nakamura heyecanlandıracak bir Twitter gönderisi paylaştı.

Okami is going to be back! We want to make Okami sequel and fans are looking forward to it too. You guys want to see Kamiya’s Okami again, right, everyone? I want to work on it too! 大神をまた作りたい私たちです。🙏😊@CapcomUSA_ @OKAMI_CAP pic.twitter.com/bLwuGnTew1 — Ikumi Nakamura (@nakamura193) 18 Ekim 2019

Toplamda altı saniye gibi kısa bir süreye sahip videoda, Kamiya "Okami geri dönecek!" diyor ve ve sonrasında da eliyle onay işareti yapıyor. Bu kısa video beraberinde "Okami geri dönecek! Okami için devam oyunu yapmak istiyoruz ve hayranlar da sabırsızlıkla bekliyorlar. Siz millet Kamiya'nın Okami'sini bir daha görmek istiyorsunuz, değil mi, herkes? Bende üzerinde çalışmayı istiyorum!" yorumuyla paylaşılmış ve gönderinin sonunda ise Capcom USA ve Okami hesapları da etiketlenmiş.

Bir hatırlatma yapmak gerekirse, Ikumi Nakamura 2004 yılından 2006 yılına kadar Okami projesinde Ortam Artisti olarak çalışmıştı. Oyun ise Hideki Kamiya tarafından yönetilmişti. Nakamura sonrasında ise PlatinumGames tarafından geliştirilen Bayonetta oyununun Konsept Sanatçısı pozisyonunda yer almıştı.

Şu an için elbette yeni bir Okami oyununun geliştirilme aşamasında olduğuna dair bir işaret yok. Yukarıdaki paylaşım ise bir devam oyununun geliştirilme isteğinin dışa vurumu olarak görülebilir ama bu paylaşım sonrasında hayranlar imza kampanyaları düzenleyerek Capcom firmasını harekete geçirmeye çalışacaktır, ki Resident Evil 2 (2019) da bu şekilde yeşil ışık almıştı. Belki ileride Japon teknoloji devi müjdeli bir duyuru ile karşımıza çıkabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.