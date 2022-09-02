İlaç Şirketi 77 Milyon Dolarlık Sahte COVID Testi Üretti

Yavaş yavaş geride bırakmaya başladığımız pandemi dönemi, dünyayı hem ekonomik hem de sosyal açıdan sarstı. Pandemi süresinde işe yaşanan yanlış bilgilendirmeler ve sahte ilaç ya da aşılar halkı büyük paniğe sürükledi. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir bilgiye göre Amerikalı bir tıp şirketi olan Arrayit adlı firmanın 77 milyon dolarlık sahte COVID-19 testi faturası kestiği belirlendi

Firmanın eski CEO'su olan Mark Schena, satılan sahte testler sebebiyle hüküm giydi. Yeterince doğru sonuç vermediği anlaşılan testler, eski CEO tarafından abartılarak yatırımcılara ve halka pazarlanmaya çalışıldı.

Sahte COVID-19 Testi Üreticisi Onlarca yıl Hapiste Kalabilir!

Amerikan Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yatırımcıları kendi şirketlerine yatırım yapmaları için büyük oranda yanlış yönlendiren ve yalan söyleyen eski CEO Mark Schena, 2020 yılında bu suçlar kapsamında yargılanmaya başladı. ABD Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusu kapsamında iddialar araştırıldığında ise Schena'nın yatırımcıları gelişmiş Silikon Vadisi teknolojisi sayesinde parmaktan kan alma yöntemiyle yeni bir COVID-19 testi geliştirdikleri yönünde kandırdığı ortaya çıktı. Ayrıca hem halkı hem de yatırımcıları Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci de dahil olmak üzere önde gelen sağlık yetkililerinin COVID-19 testinin yanında alerji testini de zorunlu kıldığını inanmaya zorladığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalarda Arrayit tarafından yapılan COVID-19 testlerinin diğer tüm firmalardan çok daha fazla bir ücretle toplamda 77 milyon dolara mal olduğu, bu faturalandırmanın ise sağlık hizmeti sahtekarlığı yapmak için düzenlendiği anlaşıldı. Hatta yatırımcıları kandırmak için birçok yöntem kullanan Mark Schema'nın kendisinin Nobel ödülü için kısa listede olduğuna dair söylemleri bulunduğu da ortaya çıktı. Elektronik sahtekarlık, sağlık hizmeti sahtekarlığı ve menkul kıymet dolandırıcılığı suçlarından hüküm giyen Mark Schena'nın onlarca yıl hapiste kalması bekleniyor.