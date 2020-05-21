İlaç Şirketinden Dikkat Çeken Aşı Açıklaması

İngiltere ve İsveç merkezli ilaç üreticisi AstraZeneca, Covid-19'a karşı geliştirilen aşı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamda bulundular. İşte yapılan açıklama.

Koronavirüs Aşısı Ne Zaman Bulunacak?

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının klinik testleri başarılı olur ise Eylül ayında dağıtılacağı duyuruldu. Sözcü'nün aktardığı bilgiye göre, AstraZeneca şirketi 1 milyar dozluk üretim kapasitesine sahip.

AZD1222 isimli aşı hakkında İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un "Bu aşı başarılı olmaya aday" açıklamasında bulunduğu söylenmekte. Koronavirüs aşısını bulmak için ülkeler denemelerini ve testlerini yapmaya devam etmekte. Aşı hakkında gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendireceğiz.

Koronavirüs aşısının ne zaman bulunacağına dair bir tarih malesef bulunmuyor. Tüm testler başarılı olur ise aşı kullanılmaya başlanılacak. Uzmanlar 2021 yılının başlarında aşının bulunabileceği hakkında açıklamalarda bulunuyor.

Koronavirüste Son Durum 21 Mayıs

20 Mayıs itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 152.587 oldu. Toplam can kaybı ise 4.222'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 877, toplam entübe hasta sayısının ise 445 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 113.987 olarak açıklandı.