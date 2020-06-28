İlave Gümrük Vergisi Geliyor: 400'den Fazla Ürün Listede!

İlave gümrük vergisi artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Düzenli olarak gelen ilave vergiler, birçok ürünün fiyatını artırıyor. Elbette bu ürünler ithal olanlar. Hadi gelin hangi ürünlere vergi geldiğine bir göz atalım.

İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de kendisine yer buldu. Covid-19 salgınının Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve yerli sanayinin artan ithalat baskısına karşı korunması amacıyla böyle bir karar alındığı ifade edildi.

İlave gümrük vergisi 400'den fazla ürünü ilgilendiriyor

Sanayi sektörü kuruluşları ve firmalardan gelen talepler de dikkate alınarak bazı ithal ürünlerde ek gümrük vergisi uygulanması gerektiği özellikle söylendi. Genel olarak karara bakıldığında, Türkiye'deki mevcut sanayi üreticilerini korumanın amaçlandığı görülüyor.

Tekstil, döküm ve kaynak makineleri, takım tezgahları, presler, tarım ve hasat makineleri, pompalar, gemi vinçleri, römorklar, kord bezi, sitrik asit, camlar, ateş tuğlaları, emniyet kemerleri, yapışkanlar, termostat, tartı alet ve cihazları, peruklar, kar küreyiciler, fırınlar, davlumbazlar, demir çelikten eşya, kablolar, kıymetli süs eşyası ile bazı muhtelif ürünler 30 Eylül'e kadar %20 civarında ilave vergi alacak.

Konu ile ilgili henüz kafa karışıklığı devam ederken, birçok kişi fiyatlara nasıl bir yansıması olacağını merak ediyor. Son olarak bu zamların 30 Eylül'e kadar geçerli olduğunu belirtelim. Sonrasında ise ilave vergi %10 dolaylarında olacak. Peki siz gelen bu ilave gümrük vergileri ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.