İlber Ortaylı: "İnşaat Şirketleri, Millete Borcunuzu Ödeme Zamanı"
Türkiye'nin ünlü akademisyenlerinden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, başta inşaat sektörü olmak üzere tüm sektörlere yardım çağrısında bulundu.
7 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin ardından tüm Türkiye depremzedeler için seferber olmuş durumda. Özellikle yardım kampanyalarında görev alan ünlü isimler, kamuoyu oluşturmada oldukça güçlü bir rol oynuyor. Türkiye'nin en tanınan akademisyenlerinden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı da yardım çağrısında bulunan isimler arasına katıldı.
Özellikle inşaat, tekstil, ilaç firmaları ve zincir marketler olmak üzere tüm sektörlerin millete olan borcunu ödemesi gerektiğini belirten Ortaylı, halihazırda devam eden işleyişin tatil edilerek bölgeye yardıma koşulmasının gerektiğini söyledi.
İşte İlber Ortaylı'nın Açıklamaları
İlber Ortaylı:— BPT (@bpthaber) February 7, 2023
"Millete olan borcunuzu ödeme zamanı. Başta inşaat şirketleri olmak üzere tekstil firmaları, ilaç firmaları, büyük marketler, jeneratör firmaları, gıda ve içecek şirketleri acilen tüm imkanlarıyla seferber olmalı. Gün bugün."pic.twitter.com/90vqPRdqbO
İnşaat firmalarının sahip olduğu iş gücü, iş makinesi ve lojistik destek gibi imkanlara dikkat çeken İlber Ortaylı, en yakın zamanda yardımlar için gerekli dayanışmanın sağlanmasına vurgu yaptı. Şimdiye kadar birden fazla inşaat firmasının maddi ve manevi yardımlarda bulunduğu, ilgili bölgelerde kullanılmak üzere iş makinelerini gönderdikleri biliniyor.
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın çağrısı ile birlikte özel sektörden gelen yardımların artması bekleniyor. İlber Ortaylı'nın yardım çağrısını aşağıdan yazılı olarak okuyabilirsiniz.
"Hiç şüphesiz ki kendilerinden en çok vazife beklenen büyük inşaat şirketleridir. Türkiye inşaat sektörünün kalkınması için çok gayret etti. Bütün zenginliğimiz en çok orada toplanıyor. Şimdi herkesin millete olan borcunu ödemesi gerekiyor. Bazı şirketlerimiz faaliyete geçtiler ama bizce sayıları az bütün imkanlarıyla icabında yurdun başka yerlerindeki inşaat faaliyetlerin tatil ederek kıymetli elemanlarını makine ve diğer teknik araçlarını bu bölgeye sevk etmeliler. Herhalde onlar yardım gruplarının, sivil teşkilatların veya yabancı şirketlerden ve kurtarma ekiplerinden daha fazla coğrafyayı ve memleketi tanıyorlar. Ulaşma şartları daha fazla olmalı. Bunun için ilk olarak oradan destek bekliyoruz. Hepinizin Allah yardımcısı olsun."
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