İlber Ortaylı: "İnşaat Şirketleri, Millete Borcunuzu Ödeme Zamanı"

7 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depreminin ardından tüm Türkiye depremzedeler için seferber olmuş durumda. Özellikle yardım kampanyalarında görev alan ünlü isimler, kamuoyu oluşturmada oldukça güçlü bir rol oynuyor. Türkiye'nin en tanınan akademisyenlerinden olan Prof. Dr. İlber Ortaylı da yardım çağrısında bulunan isimler arasına katıldı.

Özellikle inşaat, tekstil, ilaç firmaları ve zincir marketler olmak üzere tüm sektörlerin millete olan borcunu ödemesi gerektiğini belirten Ortaylı, halihazırda devam eden işleyişin tatil edilerek bölgeye yardıma koşulmasının gerektiğini söyledi.

İşte İlber Ortaylı'nın Açıklamaları

İlber Ortaylı:



"Millete olan borcunuzu ödeme zamanı. Başta inşaat şirketleri olmak üzere tekstil firmaları, ilaç firmaları, büyük marketler, jeneratör firmaları, gıda ve içecek şirketleri acilen tüm imkanlarıyla seferber olmalı. Gün bugün."pic.twitter.com/90vqPRdqbO — BPT (@bpthaber) February 7, 2023

İnşaat firmalarının sahip olduğu iş gücü, iş makinesi ve lojistik destek gibi imkanlara dikkat çeken İlber Ortaylı, en yakın zamanda yardımlar için gerekli dayanışmanın sağlanmasına vurgu yaptı. Şimdiye kadar birden fazla inşaat firmasının maddi ve manevi yardımlarda bulunduğu, ilgili bölgelerde kullanılmak üzere iş makinelerini gönderdikleri biliniyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın çağrısı ile birlikte özel sektörden gelen yardımların artması bekleniyor. İlber Ortaylı'nın yardım çağrısını aşağıdan yazılı olarak okuyabilirsiniz.