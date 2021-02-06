İletişim Başkanı Altun'dan Twitter Sansürüne Tepki: Asla Kabul Edilemez!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter sansürü ile ilgili oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Altun, sosyal medya platformu Twitter'ın uyguladığı kısıtlamanın kabul edilemez olduğunu söyledi. İletişim Başkanı tarafından yapılan açıklamanın tüm ayrıntıları haberimizde.

İletişim Başkanından Twitter Sansürü Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Bakan Süleyman Soylu tarafından yapılan paylaşımda, "Boğaziçi Üniversitesinde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı" ifadeleri yer alıyordu. İçişleri Bakanı Soylu tarafından paylaşılan bu tweet, Twitter tarafından kısıtlanmıştı.

Twitter, İçişleri Bakanı Soylu tarafından yapılan söz konusu tweetin beğenilmesini ve retweet edilmesini yani diğer kullanıcılar tarafından paylaşılmasını engellemişti. Sosyal medya hizmeti, tweeti kısıtladıktan sonra "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi" ifadesini eklemişti.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan sosyal medya hizmeti Twitter, geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Boğaziçi Üniversitesindeki eylemlere ilişkin attığı bazı tweetleri de kısıtlamıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Devlet Bahçeli tarafından atılan bazı tweetlerin kısıtlanmasının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'ın uyguladığı kısıtlamaları eleştirdi.

Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz. Demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalması asla kabul edilemez. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 6, 2021

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformlarının her geçen gün siyaset kurumunun ve millet temsilcilerinin sesini kısarak toplumları kuşattığına şahit oluyoruz" ifadelerini kullanarak, 'demokrasinin özü olan halk iradesinin ve halk temsilcilerinin böylesine fütursuzca bir sansüre maruz kalmasının asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Altun, "Toplumları ifsad etmek, millî ve manevi değerleri yok sayarak her türlü gayriahlaki hareketi meşru göstermek, marjinal grupların eylemlerini toplumların geneline isnat ederek dünyayı 'sanal kaotiklik' illüzyonuna mahkum etmek ne yazık ki bu platformların misyonu haline gelmiştir" ifadelerine yer verdi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: