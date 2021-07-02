Salgın Döneminde Görülen En İlginç Hayvan Davranışları

Yeni yapılan araştırma ile sokağa çıkma yasağında görülen ilginç hayvan davranışları gün yüzüne çıktı. Çalışma, koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan yasakların ve karantinaların birçok kedinin her zamankinden daha sevecen bir tavır sergilemesini sağladığını gösterdi.

Bu, kedilerin insanlara çoğunlukla mesafeli olduğu göz önüne alındığında birçok insana şaşırtıcı gelebilir. Evcil kedilerin sürekli olarak insanlarla yan yana olması, onların yanından bir anlığına dahi ayrılmaması ve birlikte yaşadığı kişinin ya da kişilerin dışında başka kimseleri görmemesi onu çevresindekilere daha bağlı hale getirmiş olabilir.

Bir evcil hayvanla beraber yaşan insanlar, araştırmada elde edilen bilgilere göre sokağa çıkma yasağının uygulandığı zamanlarda evcil hayvanla yaşamayan insanlara kıyasla çok daha fazla yalnızlık hissiyatına sahipti ve bu kişilerin stres seviyesi de bir o kadar yüksekti.

Araştırmada katılımcı olarak yer alan biri, iki kedisi olduğunu ve salgının başında bunlardan birinin çok ürkek olduğunu ancak salgının başından bu yana onunla kaldığı süre boyunca daha sakin bir kediye dönüştüğünü söyledi.

Salgında Görülen İlginç Hayvan Davranışları Neler?

İngiltere'de yer alan York ve Lincoln üniversitelerinden bazı araştırmacıların yürüttüğü çalışmada hem insanlardaki değişime hem de hayvanlardaki değişime odaklanıldı. Evcil hayvanla birlikte yaşayanlar, onlarda ne gibi değişikliklerin olduğu belirtti.

Katılımcıların yüzde 65'inden fazlası, 2020 yılında karantinanın ilk kez uygulandığı zamanda evcil hayvanların davranışlarında büyük değişiklik olduğu bilgisini paylaştı. Katılımcılar, hayvanların ve kendi zihinsel sağlıklarına ve birlikte yaşadıkları hayvanlarla olan ilişkilerine dair sorulan soruları yanıtladı.

Birçok evcil hayvan sahibi, karantina döneminde birçok evcil hayvanın davranışında olumlu yönde değişim olduğuna işaret etti. Salgından en çok olumsuz etkilenen evcil hayvan ise köpek oldu. Katılımcılardan biri, köpeğinin çok daha muhtaç hale geldiğini söyledi. Katılımcının açıklamasına göre evden ne zaman o olmadan çıkarsa ulumaya başladı. Buna ondan sadece birkaç adım ötede olan evin bahçesi de dahildi.

Köpek, kedi ve at sahiplerinin yaklaşık yüzde 10'u evcil hayvanlarının uğradığı değişiklikten rahatsızlık duyduğunu ifade etti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 30'u son derece rahat olduğunu, yaklaşık yüzde 15'i ise evcil hayvanlarının daha enerjik ve eğlenceli olduğunu belirtti.

Evcil hayvan sahiplerinin (özellikle köpek ve kedi sahipleri) yaklaşık üçte biri, evcil hayvanlarının onları normalden çok daha fazla takip ettiğini söyledi. Başka bir katılımcı, köpeğinin salgında nasıl değiştiğini anlatırken şu sözleri kullandı:

"Köpeğim sosyalleşmeyi özlüyor, neler olup bittiğinden haberi yok. O çok dost canlısı bir Labrador ve insanların neden onunla artık uğraşamayacağını anlamıyor."

Araştırma ekibi, kedilerin yüzde 35,9'unda görülen sevgi artışının sahiplerinin onlarla eskisinden çok daha fazla ilgilenmesinden kaynaklandığını düşünüyor. Bu aslında bütün ilginç hayvan davranışları için geçerli olabilir.

Evcil hayvan sahipleri eskiden sorumluluklarını yerine getirmek için her gün işe gidiyor ve bu sırada evcil hayvanlarını evde bırakmak zorunda kalıyordu. Sokağa çıkma kısıtlaması ile bu zorunluluk kısa bir süreliğine de olsa ortadan kalktı ve evcil hayvan sahipleri, birlikte yaşadıkları hayvanlara daha çok bakma fırsatına sahip oldular.