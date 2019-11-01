İlginç Olay! Dürüst Şoför Google'da Salak Şoför Olarak Çıkıyor

İranlı bir turistin otobüste unuttuğu 30 bin liralık dövizi sahibine teslim eden dürüst şoför, sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları şoför hakkında salak yorumları yapmaya başladı. Bunun üzerine Google'a 'salak şoför' kelimesi yazıldığında kendisi çıkıyor.

Geçen gün bir güvenlik görevlisine ait cüzdanı otobüste bulduğunu daha sonra da cüzdanı sahibine teslim eden Şoför Barış Özer, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Google'da salak şoför olarak arandığında ilk sıralarda çıktığını söyledi. Bu duruma üzüldüğünü söyleyen şoför, vatandaşların otobüslerde herşeyi unuttuğunu söyledi.

"Yaşlı bir amca karısını unutmuş, kapıya vurarak durmamı istedi. ‘Ne oldu amca' deyince, karısını unuttuğunu söyledi. Her türlü olayla karşılaşıyoruz” diyen Barış Özer, vatandaşlara uyarıda bulundu ve biraz daha dikkatli olmaya davet etti.

Barış Özer, Google hakkında şu açıklamayı yaptı: "Yapılan yorumlardan dolayı Google'a ‘Salak şoför' yazınca ben çıkıyorum. Biz dürüstlük yapıyoruz ama salak şoför olarak Google gibi bir arama motorunda çıkmamız üzücü. Şimdi yine cüzdan buldum, olumsuz yorum yapmazlar diye düşünüyorum"