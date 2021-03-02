İlginç Para Kazanma Yöntemi: Kendisini Kiralıyor!

İlginç para kazanma yöntemi gün yüzüne çıktı. Japonya'nın Tokyo kentinde yaşayan Morimoto Şooji, müşterilerin basit isteklerini yerine getirerek kazanç elde ediyor. "Hiçbir şey yapmayan adam" olrak tanınan Şooji'nin para kazanma stratejisine ilişkin tüm ayrıntılar haberimizde.

En İlginç Para Kazanma Yöntemi Ortaya Çıktı

37 yaşındaki Morimoto Şooji, 2018 yılının haziran ayından beri kendisini kiralıyor. Sosyal medyada yaklaşık 260 bin takipçiye sahip olan Şooji, kendisini "yemek, içmek ve basit karşışıklar haricinde pek bir şey yapmayan adam" olarak tanıtıyor. Morimoto, müşterilerin eşlik et, dinle, konuş ve ortak ol gibi isteklerini günlük kazanca dönüştürüyor.

Morimoto, AA muhabirine konuya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu. Üniversiteden mezun olduktan sonra çalıştığı şirketten ayrıldığını belirten Morimoto, 6 yıl serbest meslekle uğraştığını ifade etti.

Şooji, yaptığı açıklamada, "Hangi işi yapsam, uzun süre götüremedim. Sonra bir süre, hiçbir şey yapmamanın daha iyi olacağını düşündüm. Belli bir şeyle meşgul olmayıp, bu şekilde beklesem nasıl olur? Hiçbir şey sunulmadığında, nasıl bir talep gelebilir? diye düşündüm" şeklinde konuştu.

2018 yılında hiçbir şey yapmamaya karar veren Şooji, çok farklı yelpazelerde iş teklifleri geldiğini, gelen iş tekliflerini yapıp yapmama konusunda zorluk kıstasını göz önünde bulundurduğunu söyledi. Morimoto, "Tümünü kabul edemiyorum. Rahat bir şekilde yapabilir miyim diye bakıyorum. İstediğimi seçiyorum. Eğer ufak bir zorluğu varsa o işi geri çeviriyorum. Bir işin karşılığı 10 bin yen (yaklaşık 93 dolar) ve ayrıca yol param karşılanıyor" dedi.

Müşterisiyle yemek yediğini, konsere gittiğini, onu dinlediğini ve daha birçok konuda ona eşlik ettiğini söyleyen Morimoto, "Müşteri, ‘sana yeni yılın kutlu olsun mesajı göndereceğim, mesajıma cevap ver, yeni yılımı kutla’ diyor. ‘Yılın ilk çalışma günü işe gideceğim, beraber gidelim’ istiyor. ‘Eve dönerken, bana eşlik et' diyor. Kendi evinde ailesiyle paylaşamadığı konular hakkında konuşmak istiyor. Hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 yıldır kendisini kiralayarak para kazanan Morimoto, "Sıkılırsam ya da özgüvenim kaybolursa farklı arayışlara girebilirim. Geleceğe ilişkin çok fazla düşünmem. Günlük programlarım dolu, objektif bakıldığında bir şekilde her gün meşgulüm" dedi ve açıklamasına şu sözlerle devam etti: