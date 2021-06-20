İlginç WiFi İsimleri iPhone'u Bozabiliyor

iPhone'da yer alan bir hata, ilginç WiFi isimleri yüzünden cihazınızın yeni bir ağa bağlanmasına engel olabiliyor. iPhone kullanıcısıysanız bir WiFi ağına bağlanmadan önce o ağın düzgün bir şekilde adlandırıldığından emin olmanız öneriliyor.

iPhone'u Bozan İlginç WiFi İsimleri Neler?

BleepingComputer ve AppleInsider'ın aktarmış olduğu bilgilere göre Siber Güvenlik Araştırmacısı Carl Shou, iOS işletim sistemli akıllı telefonların bir WiFi ağına bağlanırken yaşaması olası bir sorunu paylaştı. Bu sorun, iPhone'un WiFi işlevini kaybetmesine yol açıyor.

Shou, "%p%s%s%s%s%n" gibi karakterlerle adlandırılan bir WiFi ağına bağlanmak, akıllı telefonunuzun WiFi işlevini kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Güvenlik araştırmacısı, sorunun nasıl düzeltileceğini de açıkladı. Bu sorunu ağ ayarlarınızı sıfırlayarak düzeltebiliyorsunuz. Bunu yapmak için "Ayarlar > Genel > Sıfırla > Ağ Ayarlarını Sıfırla" yolunu takip edebilirsiniz.

Sorunun nedeni belli değil ancak BleepingComputer bunun bir biçimlendirme hatası olabileceğini ifade etti. Bunu basitçe açıklamak gerekirse "%" iOS tarafından değişkenlerle karıştırılıyor olabilir. Schou'ya göre kötü niyetli kişilerin kurbanını olmamak için bu hatadan yararlanılabilir.

Güvenlik araştırmacısı, kötü niyetli kişilerle uğraşmak için düzenli olarak bu tür adlar kullandığını söyledi. Araştırmacı, hatayı iOS 14.4.2 sürümünde bulmuş olsa da sorun iOS 14.6'da da devam ediyor.

iOS kullanıcıları, karakterler ile ilgili hatalarla ilk kez karşılaşmıyor. 2018 yılında iOS ve MacOS'teki bir hata sadece bir işaretin kullanılması ile bütün uygulamaların çökmesine yol açmıştı. Bundan yaklaşık iki yıl önce iPhone'larda yer alan bir hata, kullanıcıların telefonunun sadece bir mesajla çökmesine neden olmuştu.

Bu açıkların büyük bir kısmı Apple tarafından çok geçmeden düzeltildi. Teknoloji devi bu hataları gidermek için kullanıcıların yükleyebileceği bir güncelleme yayımladı. İki yıl önceki hataya benzer bu tür hataları çok tehlikeli hale getiren ise herkes tarafından bilinip kullanabilmesi oluyor. Hiç tanımadığınız ya da size karşı iyi duygular beslemeyen birisinden buna benzer mesajlar alma ihtimaliniz oldukça yüksek olduğundan iPhone'unuz saniyeler içerisinde çalışamaz hale gelebiliyor.

Geçmişten günümüze doğru bir değerlendirme yapmak gerekirse Apple cihazlarında WiFi sorunlarına rastlama olasılığı her zaman düşüktü ama ortaya çıkarılan bu yeni hata ile iPhone'da artık düzeltilmesi gereken bir sorun daha var.