Google'dan İlhan Koman'ın 98. Yaşına Özel Doodle

Dünyanın en popüler arama motoru olan Google, ünlü heykeltıraş İlhan Koman'ın 98'inci yaş gününe özel Doodle hazırladı. Sizler için İlhan Koman'ın kim olduğunu derledik.

İlhan Koman Kimdir?

İlhan Koman 17 Haziran 1921 yılında Edirne'de dünyaya gelmiştir. Babası doktorluk ve çiftçilikle uğraşan Fuat Bey, annesi Sevinç Leman Hanım'dır. Meşhur Akdeniz Heykeli'ni yapan sanatçı Koman, 30 Aralık 1986 yılında Stocholm'da vefat etmiştir.

1951-1958 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nde görev yaptıktan sonra 1959'da İsveç'e yerleşen ve Hulda isimli teknesinde yaşayan sanatçı, bilim ve sanatı bir araya getiren eserleriyle sanat dünyasında kendisine özgü bir konum edindi. Bu özelliğinden ötürü Türk Da Vinci'si olarak anıldı. Figüratif soyutlama alanında en ünlü ve üzerine en çok konuşulan çalışması Akdeniz Heykeli'dir.

Çocukluğu Edirne'nin Kaleiçi semtinde geçen İlhan Koman, Edirne Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1941'de İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'ne girdi. Hocalarının tavsiyesi üzerine bir yıl sonra heykel bölümüne geçti, Rudolf Belling'in öğrencisi olarak 1945'te bu okulu bitirdi. İlhan Koman 1969'da İsveç'te Sundsvall'da bir alan düzenlemesi için açılan yarışmada birincilik ödülü, 1970'te de Örebro Belediye Sarayı önüne konulmak üzere yaptırılan heykel yarışmasında da birincilik ödüllerinden birini aldı.

Sizler Google'ın İlhan Koman'a özel doodle hazırlaması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!