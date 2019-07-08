İlk 'Afrikalı Astronot' Olmaya Çok Yaklaşmıştı!

Uzaya çıkma şansını yakalayan ilk siyahi Afrikalı olarak dikkat çeken Mandla Maseko, bu önemli görevi yerine getiremeden hafta sonu geçirdiği bir motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

BBC'nin ailenin açıklamasına dayandırdığı haberine göre, 30 yaşındaki Güney Afrika Hava Kuvvetleri mensubu Maseko, 2013'de ABD'de uzay akademisindeki 23 kontenjandan birini kazanmıştı. Üstelik bunu, 75 ülkeden toplamda bir milyon rakibini geride bırakarak başarmıştı.

'Afronot' ve 'Uzay Çocuğu' lakaplarıyla da tanınan Maseko, Florida'da’daki Kennedy Uzay Merkezi'ne gelerek burada bir saatlik yörünge altı uçuşuna hazırlık için bir hafta geçirmişti. Aslında bu uçuşun 2015 yılında Lynx Mark aracıyla yapılması planlanmıştı.

Gençler İçin Örnek Olacaktı

Cumartesi günü geçirdiği bir motosiklet kazasında yaşamını yitiren Maseko, Afrikalı gençler için de önemli bir ilham kaynağı olmayı hedefliyordu.

Pretoria yakınında Soshanguve'de bir hademe ile oto tamircisinin çocuğu olarak dünyaya gelen Maseko, önemli bir şey yapmak ve bu sayede Afrika'nın gençlerine nereden gelirlerse gelsinler her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak istediğini söylüyordu.