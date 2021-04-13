Finli Şirket Dünyanın İlk Ahşap Uydusunu Uzaya Fırlatacak

Dünyanın ilk ahşap uydusu uzaya fırlatılıyor. Arctic Astronautics'in geliştirdiği ahşap bir uydu, bu yılın sonlarında tamamen onaylı bir proje olarak yörüngeye girebilecek gibi görünüyor. Öğrenci projesi olarak ortaya çıkan ve çalışmaları neredeyse 4 yıldır devam eden uyduya uzayda büyük görev düşüyor.

Ahşap uydular için yeni bir yarış başlıyor. Finli şirket Arctic Astronautics, UPM Plywood ve Huld ile birlikte dünyanın ilk ahşap uydusunu önümüzdeki sonbaharda uzaya fırlatacak.

Daha önce çalışmaları Japonya'da devam eden ahşap uydunun 2023'te fırlatılacağı belirtilmişti. Ancak Finlandiya daha erkenci davranmış gibi görünüyor. 2017 yılından bu yana çalışmaları devam eden ahşap uyduda sona gelinmiş durumda.

Wisa Woodsat projesinin başkanı Jari Mäkinen basın açıklamasında, uzay yapılarında bir süredir ahşap üzerinde çalıştıklarını ve ahşap uzay uydusunun gerçeğe çok yakın olduğunu ifade etti. Mäkinen'in açıklamasına göre uydu bu yaz fırlatılacaktı, ancak uzay faaliyetlerinde yaşanan anlaşmazlıklar sonbaharı işaret ediyor.

Ahşabın özellikleri ilk olarak Dünya'da incelendi. Uzaya fırlatıldıktan sonra ise Avrupa Uzay Ajansı'nın Uzay Malzemeleri Laboratuvarı tarafından sağlanan minyatür bir ölçüm cihazı paketiyle izlemeye devam edilecek.

Proje aynı zamanda yeni bir LoRa radyo ekipmanını da test ediyor. Uyduya meraklı olan herkes, yaklaşık 10 euroluk bir yer istasyonundan uyduya bağlanabilecek ve uydunun yakaladığı görüntüleri indirebilecek.

Uzayın dünyanın ilk ahşap uydusuna ihtiyacı var

Şu aşamada birçok kişinin aklına "uydular neden ahşaptan yapılıyor" sorusu gelebilir. Aslında bunun cevabı çok basit. Bugün itibarıyla yarısından fazlasının artık herhangi bir faydası olmayan yaklaşık 6.000 uydu dünyanın yörüngesinde dolanıyor ve uzay enkazı haline geldiler. Ahşabın yararı ise kullanım sonrasında kendisini eritebilmesi ve atmosferde herhangi bir parçacık bırakmamasından kaynaklanıyor.

Eski uydular kullanımdan düştüğünde, üst atmosferde küçük alüminyum tozuna dönüşüyor ve yıllarca Dünya çevresinde dolanıyor. Japonya'da ahşap bir uydu geliştiren Kyoto Üniversitesi'nden Prof. Takao Doi, atmosferde biriken alüminyumun çevresel etkileri konusunda endişeli.

Euroconsult adlı bir araştırma firması, on yıllık süreç içerisinde her yıl 990 ek uydunun fırlatılacağını tahmin ediyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse 2028 yılına kadar yörüngede 15.000 uydu olabilir. Sadece SpaceX'in binlerce Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi planladığı düşünülürse ahşap uyduların bir hayli faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.