İlk Apple Müzik Ödülleri Sahiplerini Buldu

Apple Müzik bu yıl ilk kez Apple Müzik Ödülleri adı altında çeşitli kategorilerde ödüller dağıttı. İlki düzenlenen ödüllerde 17 yaşındaki şarkıcı Billie Eilish, iki ödül birden alarak dikkatleri çekti.

Apple Müzik Ödülleri, beş farklı ayrı kategoride dağıtıldı. Billie Eilish, Yılın Şarkıcısı ve Yılın Söz Yazarı ödüllerine layık görüldü. Ödüllerin sahiplerinin açıklamasının ardından 5 aralık tarihinde Steve Jobs Tiyatrosu’nda yılın sanatçısı seçilen Billie Eilish’in performansıyla başlayacak bir etkinlik düzenleneceği dile getirildi. Etkinliğin canlı olarak herkes tarafından izlenebileceği de aktarıldı.

Konuyla ilgili olarak Apple Music ve Uluslararası İçerik Başkan Yardımcısı Oliver Schusser ise Apple Müzik Ödülleri’nin en sevilen sanatçıların tutkularını ve enerjilerini paylaşmak adına tasarlandı. Onu kutlamak için daha heyecanlı olamazdık şeklinde bir açıklama yapıldı.

Apple Müzik Ödülleri kazananları

Yılın Sanatçısı: Billie Eilish

Yılın Söz Yazarı: Billie Eilish & FINNEAS

Yılın Albümü: Billie Eilish - WHEN WE FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Yılın Çığır Açan Sanatçısı: Lizzo

Yılın Şarkısı: Lil Nas X - ‘Old Town Road’