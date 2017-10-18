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  4. İlk Astronot Eğitim Merkezimizin İnşaatı Hızla Devam Ediyor

İlk Astronot Eğitim Merkezimizin İnşaatı Hızla Devam Ediyor

GUHEM projesi
Kaan Ezgimen
Kaan Ezgimen proje
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Çocukluğumuzda çoğumuzun astronot olma hayalleri, çok yakında gerçekleşebilecek.

Bursa'da yapımı sürdürülen ve 200 milyon liralık bütçesi ve oldukça göz alıcı mimarisiyle uzay ve havacılık alanında ülkemizin en önemli merkezi durumuna gelmesi planlanan Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi'nin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor.

Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından inşa ediliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteklediği merkez, 13 bin metrekarelik bir alanda yer alacak. Gökmen Uzay Havacılık ve Eğitim Merkezi (GUHEM), tamamlandığında Avrupa'da en iyi uzay ve havacılık eğitim merkezleri arasında ilk sıraya yerleşecek. GUHEM, dünyada ise ilk 5 merkezin arasında yer alacak.

Türkiye'nin uzay ve havacılık alanında yıllarca öne taşınmasına sebep olabilecek GUHEM, ülkemizin uzay ve havacılık konusunda etkili bir yere gelmesinde büyük rol oynayacak. GUHEM'in temeli 22 Ağustos 2017 tarihinde atılmıştı. GUHEM’in ilk katında havacılığın gelişimine ışık tutan buluşlar ve günümüzde kullanılan uçuş simülatörlerin yer alması düşünülüyor. Uzay katı olarak adlandırılan ikinci katta ise atmosfer olayları, güneş sistemi, gezegenler ve galaksilere ilişkin bilgiler sunulacak.

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ETİKETLER: Eğitim astronot guhem

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