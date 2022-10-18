İlk Çıkan iPhone Rekor Fiyata Satıldı!

Apple'ın ilk telefon modeli olan ve 1. nesil olarak adlandırılan iPhone, açık artırmaya sunulmuştu. Steve Jobs tarafından 2007 yılında tanıtılan ilk iPhone, çıktığı dönem 599 dolardan satışa sunulmuştu.

Açık artırmaya ilk sunulduğu zaman 30.000 dolardan alıcı bulması beklenen telefon modelinin son satışı da bu rakamdan gerçekleştirilmişti. Dün yapılan satışla yeni bir rekora imza atıldı.

Rekor Bir Satışla Alıcısını Buldu

Apple'ın ilk telefon modeli iPhone birinci nesil (2G), bugüne kadar pek çok açık artırmada yer almıştı. En son 30.000 dolara alıcı bulan telefon, yeni bir açık artırmaya daha sunulmuştu. Benzer fiyatta satılması beklenen cihaz, çıkış fiyatının 50 katına satıldı.

Tam 39.339 dolardan alıcısını bulan iPhone'un son modeli 14 799 dolardan satılıyor.