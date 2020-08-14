İlk Control: AWE Oynanış Videosu Canlı Yayında Gösterildi

505 Games ve Remedy Entertainment Control için hazırlanan son genişletme paketini bu ayın sonlarına doğru yayınlayacaklar. Dün gerçekleştirilen bir canlı yayın sırasında da Control: AWE oynanış videosu yayınlandı.

Finlandiya menşeli stüdyo bildiğiniz gibi Remedy Connected Universe adını verdiğini bir yapı üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Geliştirilen bütün oyunları kapsayacak olan bu yapıya göre, önümüzdeki yıllarda satışa sunulacak olan oyunlar her ne kadar birbirlerinden bağımsız deneyim sunsalar da, hikaye, karakter, etkinlik ve sunulan bilgi bakımından birbirleri ile bağlantılı olacaklar. AWE ise bu yapının ilk meyvesi olarak karşımıza çıkacak.

Control: AWE Oynanış Videosunu Kaçırmayın

Genişletme paketi bizi, Bureau tarafından AWE (Bozulmuş Dünya Olayları) hadiselerini araştırdığı ve kanıtın saklandığı ama yaşanan bir aksilik sonucu mühürlenen Investigations Sector kısmına götürecek. Jesse Faden olarak iş yine bize düşecek ve aksiliği giderebilmek için, Bright Falls kasabasında yaşananlar da dahil araştırması yapılmış bir dizi Altered World Event'ı incelememiz gerekecek.

Eğer AWE içeriğini görmek istiyorsanız, hemen aşağıdaki videoya bir göz atabilirsiniz. Remedy Entertainment, canlı yayın sonrasında olumlu geri dönüşler almış. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

4 - 5 saatlik oynanışın sunulacağı ve Alan Wake oyununda yaşananlara dair daha fazla bilgi edineceğimiz genişletme paketinin hikayesinde, Ahti tarafından verilecek olanlar dahil yeni görevler, Airborne Ranger adında yeni bir düşman, Alan Wake oyunundan aşina olduğumuz ışık tabanlı oynanış ve dahası sunulacak.

Bu Ay Yeni Control Güncellemesi Yayınlanacak

Canlı yayın sırasında ayrıca bu ay içerisinde yeni bir güncellemenin de yayınlanacağı duyuruldu. Tarihi belli olmayan bu güncelleme ile Surge adında yeni bir silah formu gelecek. Yapışkan el bombaları atabildiğiniz formda, el bombalarını uzaktan patlatabileceksiniz. Ayrıca daha fazla kayıt noktası, Launch gücü için yeni bir geliştirme ve enerji dolum hızı, karakteriniz alacağı hasar ve silahınızın şarjör doldurma hızı gibi ayarlamaları yapabileceğiniz Assist Mode gibi yenilikler de olacak.

Son olarak, AWE genişletme paketinin PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacağı 27 Ağustos 2020 tarihinde Control Ultimate Edition da Steam üzerinden çıkışını gerçekleştirecek.