Avrupa İlaç Ajansı Açıkladı: İlk Covid-19 Aşısı Bu Yıl Onaylanabilir

Son zamanlarda yeni tip koronavirüs ile mücadele edebilecek ilaçlar ve aşılar hakkında pek çok olumlu gelişme ile karşılaşıyoruz ve bunların arasına bir yenisi daha eklendi. Avrupa İlaç Ajansı tarafından yapılan açıklamalara göre ilk Covid-19 aşısı bulunduğumuz yıl içerisinde onaylanabilir.

İlk Covid-19 Aşısı Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Geçtiğimiz saatlerde Oxford Üniversitesi tarafından yapılan açıklamaları da göz önüne aldığımızda aşı ile ilgili umut verici sonuçlar görüyoruz. Bu noktada Avrupalı düzenleyicilerin aşıyı bu yıl içerisinde onaylayabileceğine yönelik birtakım iddialar ile karşılaştık.

Avrupa İlaç Ajansı Aşı Başkanı Marco Cavaleri yaptığı açıklamada "Kendimizi bu olasılığa hazırlıyoruz. Böylece düzenleyiciler olarak hazır bulunmak istiyoruz. Yayınlanan verilerin bu yılın sonuna kadar herhangi bir onay verilmesi için yeterli olup olmayacağını görmek önemli." ifadelerini kullandı.

Cavaleri tarafından yapılan açıklamanın devamında onaylanan ilk aşıların muhtemelen yetişkinlere odaklanacağı belirtiliyor. Bu noktada çocukların hastalıktan ciddi şekilde etkilenmiyor olmaları öne çıkan nedenler arasında. Ayrıca çocuklardaki risklerin, faydaların ve yan etkilerin de daha derin bir şekilde gözlemlenmesi isteniyor.

Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni tip koronavirüs aşısı ne zaman kullanıma hazır olacak? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.