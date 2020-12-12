İlk Cyberpunk 2077 Güncellemesi Yayımlandı!

İlk Cyberpunk 2077 güncellemesi, oyunun Türkiye’de erişime açılmasının hemen sonrasındaki gün yayımlandı. CD Projekt Red, güncellemenin PC ve PlayStation konsollarına geldiğini ancak Xbox konsollarında kullanıma sunulmadığını dile getirdi. Şirketin paylaştığı bilgilere söz konusu güncelleme çok yakın bir tarihte Xbox oyuncularına da sunulacak.

İlk Cyberpunk 2077 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesabında paylaşılan tweette, “Cyberpunk 2077 için yeni güncelleme PlayStation konsollarında ve PC’de kullanıma sunuldu. Xbox konsolları için güncellemeyi mümkün olan en ısa sürede yayımlamaya çalışıyoruz” ifadelerine yer verildi. Oyunun resmi Twitter hesabında yayımlanan tweette güncelleme notlarının bulunduğu web sayfasının da bağlantı verildi.

Cyberpunk’ın resmi web sitesinde yayımlanan güncelleme notlarına göre oyuna getirilen yeni güncelleme ile video oyununda aşağıdaki değişiklikler yapıldı.

• Gig: Freedom of the Press’te hedefe ulaşma sırasında yaşanan sorun düzeltildi.

• Life During Wartime’da Johnny ile konuşmaya başlama ile ilgili bir sorun düzeltildi.

• A Like Supreme görevinde V’nin nadir olarak aranmaması sorunu düzeltildi.

• Nix'in Spellbound ve KOLD MIRAGE'de varsayılan durumuna dönmemesi sorunu çözüldü.

• I Fought The Law'da ilerlemenin önünde engeller oluşturan bazı sorunlar giderildi.

• Epistrophy'de Delamain'i bulamama sorunu giderildi.

• Ozob ile Pacifica dövüşünü bitirdikten sonra görevin ikinci aşamasında kalma gibi sorunlar düzeltildi.

• Tapeworm'da otelden ayrıldıktan sonra Johnny ile konuşmanın başlamamasıyla ilgili bir sorun giderildi.

• Follow the River'da tepeye tırmanmadan önce görev alanından çıkılmasının sonucunda görevin iptal olması sorunu düzeltildi.

• Jackie'nin The Ripperdoc'ta kıpırdamadan olduğu yerde oturması sorunu düzeltildi.

• Görevlerle ilgili diğer sorunların büyük bir kısmı düzeltildi.

• Silah işleme ön izlemesindeki hata düzeltildi.

• NPC (Oyuncu Olmayan Karakter) animasyonlarına dair sorunlar çözüldü.

• Araçtayken birinci şahıs nişancı modundan üçüncü şahıs nişancı moduna geçme süreci hızlandırıldı.

• Oyunun çeşitli nedenlerle çökmesi büyük oranda düzeltildi.

• Epilepsi hastalarına yönelik bir dizi iyileştirme işlemi yapıldı.

• “Telif Hakkıyla Korunan Müziği Devre Dışı Bırak” seçeneği etkinken oyunda çalmaya devam eden telifli müzikler kaldırıldı.

• Oyun dilini varsayılan dille değiştirmek artık Steam istemcisinin varsayılan diline göre ayarlanıyor. Oyuncunun Steam’deki varsayılan dili Türkçe ise oyunun varsayılan dili de Türkçe olarak değiştiriliyor.