İlk Defa Bir Kara Delik Fotoğrafı Yayınlanacak

Astronomlar, birçok farklı bölgedeki kozmik gözlem noktalarını bir araya getiren dünya çapındaki bir ağ yardımıyla 10 Nisan tarihinde nefes kesici bir açıklama yapacaklarını dile getirdiler. European Southern Observatory tarafından yapılan açıklamada oluşturulan ağ yardımı ile tarihin ilk kara delik fotoğrafının yayınlanacağını duyurdu.

Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde süper kütleli bir kara delik bulunuyor. Galakside yer alan diğer tüm kitleler ise bu kara deliğin kütle çekim merkezine göre hareketlerini sürdürüyorlar. Uzun yıllardır galaksimizin merkezinde bulunduğunu bildiğimiz bu kara deliğin ilk fotoğrafı çekilmeye çalışılıyor.

Henüz detayları açıklanmayan gözlem ile Samanyolu Galaksisi’nin merkezinde bulunan kara deliğin ilk kez görüntüleneceği düşünülenler arasında yer alırken, astronomların hedeflerine komşu galaksi Messier 87’deki kara deliği koymuş olabilecekleri de konuşuluyor. İlk defa bir kara delik fotoğrafı çekilmesi bilim dünyasında önemli değişikliklerin doğmasının öncü adımı olarak gösteriliyor.

Uzun yıllardır üzerinde uğraşılan Event Horizon Telescope (EHT) tarafından Saqittarius A* kara deliğinin görüntülenme ihtimali heyecan yaratmaya devam ediyor. Avrupa Güney Gözlemevi, haftaya düzenleyeceği basın toplantısında EHT'den gelen bilgilere dair "çığır açıcı" bir basın konferansı düzenleyeceğini duyurdu. Oldukça önemli olduğu belirtilen bu sonuçlar ile birlikte görsel işitsel içerik de sağlanacağı ifade edildi.

Kara delik nasıl görüntülenecek?

Dünyanın dört bir yanında bulunan gözlem teleskopları kara deliğe odaklanacak ve her biri kendi gözlemlerini gerçekleştirecekler. Sonrasında tek tek toplanan ve sabit disklerde dijital olarak saklanan bu veriler Event Horizon sisteminde bir araya getirilerek.

Veri birleştirme ve veri analiz işlerinin doğru sonuçlar vermesi için birbirlerine bağlanan teleskoplar çok hassas saatlere ayarlanmış durumlar. Böylece her biri aynı anda aynı yerden aynı verileri toplayacaklar ve işlenen veriler bizlere bir görüntü ortaya çıkaracak.

Event Horizon Telescope ağı çerçevesinde toplanan son veriler ise Nisan 2017’ye ait. Bu zamandan beri ellerine gelen verileri bir araya getirmek ve doğru şekilde işlemek adına uğraşan astronomlar, 10 Nisan 2019 tarihinde yapılacak açıklama ile muhtemelen bu çalışmaların son halini bizlere gösterecekler.