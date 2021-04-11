İlk Doz Aşı Olanlar İçin Endişelendiren Açıklama!

İlk doz aşı olanlar için üzücü bir bilgi paylaşıldı. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür tarafından yapılan açıklama, aşının ilk dozunu olduktan sonra koronavirüse yakalanan kişileri doğrudan ilgilendiriyor. Hülür tarafından yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

İlk Doz Aşı Olanlar Koronavirüse Yakalanırsa Tekrar İki Doz Aşı Olacak

Yeni tip koronavirüs salgınını sona erdirmek için dünyanın dört bir noktasında aşılama çalışmaları devam ediyor. Peki, aşının ilk dozunu olduktan sonra yeni tip koronavirüse yakalanılırsa ikinci doz yapılacak mı? Bu soru, aşılama çalışmalarının başladığı günden itibaren çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyordu.

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, uzun bir süredir merak edilen soruyu yanıtladı. Ünal Hülür, aşının ilk dozunu olduktan sonra koronavirüse yakalanıldığında ikinci dozun yapılmadığını açıkladı. Hülür, bu kişilere 180 gün sonra belirlenen aralıklarla yeniden iki doz aşı yapıldığını söyledi. Dolayısıyla ilk doz aşı yaptırdıktan sonra yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında büyük bir role sahip olan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını bırakmamak gerekiyor.

Vatandaşların COVID-19 tedbirlerini elden bırakmaması gerektiğini belirten Ünal Hülür, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Eğer ilk aşıyı olduktan sonra pozitif tespit edildiyse, bakanlığımızın E-Nabız üzerindeki sistemi, aşı için öncelikli grupta olunmadığı mesajını veriyor. Pozitif olanlara iyileşmenin olduğu 10 günden sonra 180 gün takvimi işletiyor" ifadelerini kullandı ve şu şekilde devam etti:

"180 günün sonunda tekrar aşı yapılabiliyor ve başa dönülüyor. Yani o kişi yeniden iki doz aşı olmak durumunda. Şuanda hakkı gelmiş 60 yaşında ama 1 ay önce pozitif olan bir kişiye de, aşı için öncelikli grupta olduğu ancak daha önce Kovid-19 geçirdiği için aşı yapılamaz uyarısı geliyor.”

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