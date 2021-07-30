Bakan Koca, İlk Doz Aşısını Yaptırmayanların Sayısını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısını açıkladı. Bakan Koca ayrıca ilk doz aşısını yaptıran kişilerin sayısını ve üçüncü doz aşısını olan kişilerin miktarını paylaştı. Peki, ülkemizde 29 Temmuz itibarıyla ilk doz aşı yaptırmayan kaç kişi bulunuyor? Yapılan açıklamaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

İlk Doz Aşısını Yaptırmayanların Sayısı Belli Oldu

Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşılar oldukça önemli bir rol oynuyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları uzun bir süredir devam ediyor fakat çok sayıda insanın henüz ilk doz aşısını bile yaptırmadığı ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Bakan Koca, ilk doz, ikinci doz ve üçüncü doz yaptıran kişilerin sayısını ve ilk doz aşısını henüz yaptırmayan vatandaşların sayısını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca, 29 Temmuz tarihinde 1 milyon 405 bin 579 doz aşı yapıldığını duyurdu. Aktarılan bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 316 bin 571 kişi, 29 Temmuz'da ilk doz aşısı yaptırdı. Yapılan açıklamada, 29 Temmuz tarihinde ikinci doz aşısını yaptıran kişilerin ise 857 bin 710 oldu. Bakan Koca, toplam yapılan aşı doz sayısının 71 milyonu geçtiğini duyurdu.

Bakan Koca tarafından paylaşılan bilgilere göre 21 milyon 585 bin 60 kişi ilk doz aşısını henüz yaptırmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Aşıda 29 Temmuz: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi."

AŞIDA 29 TEMMUZ: Dün 1 Milyon 405 Bin 579 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 316.571. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 857.710 . Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 231.298. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 21.585.060’a indi. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 30, 2021

Vaka Sayısı En Çok Artan İller Neler?

Siirt

Diyarbakır

Bitlis

Giresun

Iğdır

Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Siirt, Diyarbakır, Bitlis, Giresun ve Iğdır. Vaka sayılarındaki artış ve aşılanma oranları arasında ilişki var. Aşı olup tedbirlere uyun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şırnak, çok yüksek riskli il (Kırmızı) kategorisinden yüksek riskli il (Turuncu) kategorisine geçti. Hedefimiz, daha yüksek aşı oranıyla “düşük risk” grubu" sözlerine yer verdi.