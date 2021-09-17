İlk Ev Bilgisayarı Mucidi Clive Sinclair Hayatını Kaybetti

İlk ev bilgisayarı buluşu ile teknoloji dünyasına ismini yazdıran Clive Sinclair, 81 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir hastalıkla mücadele eden Sinclair'ın 16 Eylül 2021 tarihinde hayata gözlerini yumduğu açıklandı.

Clive Sinclair'ın kızı Belinda Sinclair, babasının uzun süreli hastalıktan sonra 16 Eylül 2021 Perşembe sabahı Londra'daki evinde sonsuzluğa uğurlandığını söyledi. Tesla'nın kurucusu ve CEO'su Elon Musk da Sinclair'ın vefatı hakkında yaptığı paylaşımda, "Huzur içinde uyu, Sinclair" sözüne yer verdi.

RIP, Sir Sinclair. I loved that computer. — Elon Musk (@elonmusk) September 16, 2021

Belinda Sinclair, "O çok şaşırtıcı bir insandı. Tabii ki çok zekiydi, her zaman her şeyle ilgileniyordu. Kızım ve kocası mühendis olduğu için onlarla mühendislik hakkında konuşuyordu" dedi.

17 yaşında okulu bıraktı ve Sinclair Radionics'i kurmak için para toplamak için teknik gazeteci olarak dört yıl çalıştı.

Hayata gözlerini 1940 yılında Birleşik Krallık'ta açan Sinclair, 17 yaşında okulu bırakmış ve Sinclair Radionics'i kurmak için 4 yıl teknoloji haberciliği yapmıştı. 1972 yılında da dünyanın ilk cep hesap makinesini geliştirmişti. Geliştirmiş olduğu hesap makinesi hem cebe sığacak kadar küçük hem de bir hayli hafifti. Sinclair'ın en çok tanındığı yıllar ise seksenler olmuştu.

Sinclair, 1980'lerin başında Birleşik Krallık'ta geliştirmiş olduğu, aynı adı taşıyan şirketinin ZX bilgisayarları ile tanınmıştı. Donanım parçalarının oldukça büyük masraflı olduğu bir zamanda evlere bilgisayarın girmesini sağlayarak teknoloji dünyasına adını silinmesi mümkün olmayacak şekilde yazdırmayı başarmıştı.

İlk Ev Bilgisayarı Mucidi Sinclair'ın Teknoloji Dünyasına Katkıları

Sinclair'ın projeleri, birçok mucit gibi her zaman başarılı sonuçlanmadı. Sinclair'ın önüne 1984'te bir aksaklık çıktı. Şirketi 1985 yılında Birleşik Krallık'ta kurulan Amstrad'e satmak zorunda kaldı. 1985 yılında ticari anlamda başarısızlıkla sonuçlanan üç tekerlekli C5 bisikletini piyasaya süren Sinclair, bu projesini de kâra dönüştüremedi.

Her ne olursa olsun, Sinclair'ın teknoloji dünyasına bırakmış olduğu mirasın değerinin çok büyük olduğunu belirtmek gerekiyor. İlk cep hesap makinesi, akıllı telefonların yoğun bir şekilde kullanıldığı bugünlerde bile kullanışlı olmaya devam ediyor. Sinclair'ın buluşlarından herhangi birini kullanmamış olsanız bile onun çalışmalarının hayatınızda yer alan teknolojilerin ortaya çıkmasına katkı sağladığı gerçeğini unutmamak gerekiyor.