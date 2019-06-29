İlk Halo: The Master Chief Collection Testi Sonunda Başladı

Hatırlayacağınız üzere 343 Industries PC için Halo Insider Program duyurusunu geçtiğimiz Mart ayı içerisinde yapmıştı. Bu programa kabul edilen kullanıcılar, bu platform için de satışa sunulacak olan Halo oyunlarını önceden test edebilecekler. Flight adı verilen bu testlerden ilki Halo: Reach ile başlayacaktı. Ancak gerek teknik sorunlardan gerekse de 343 Industries stüdyosunun beklentileri karşılamak isteyişinden ötürü birçok defa ertelenme haberiyle karşılaşmıştık.

En nihayetinde geçtiğimiz hafta yeni bir duyuru yapan 343 Industries, herhangi bir aksilik olmaması durumunda planlanan testin bu hafta içerisinde başlayacağının sözünü vermişti. Neyse ki bu defa herhangi bir aksilik yaşanmadı. Halo Insider Program kapsamındaki ilk test, Halo: Reach ile dün başlamış oldu.

Tip of the Spear görevinin sunulduğu ilk teste kayıtlı kullanıcıların küçük bir kısmı dahil edilmiş. Öyle ki sayı bini bile bulmuyormuş. Davet edilenler de programa yoğun ilgi gösterenlerin arasından seçilmiş.

Stüdyonun öncelikli hedefi Steam üzerinde daha büyük ölçekte nasıl sunulacağının bir testini gerçekleştirmek. İkincil hedef ise klavye ve fare kontrollerinin nasıl olduğu ve oyunun PC üzerinde nasıl bir hissiyat oluşturduğuna bağlı olarak kullanıcıların geri dönüşlerini almakmış.

Geliştirici ekibin yaptığı açıklamaya bakılırsa, katılımcılar Xbox 360 ve PC için satışa sunulmuş olan eski Halo oyunlarından kullanıcılar tarafından oluşturulmuş haritalar da eklenebilecekmiş. Bununla birlikte Forge modunda yapılmış olan haritalar da oynanabilecekmiş.

1 Temmuz 2019 tarihinde sona erecek olan ilk testteki Tip of the Spear senaryo görevi ile ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. Keyifli seyirler!