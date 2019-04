İlk Just Cause 4 İçeriği Dare Devils of Destruction Bu Ay Geliyor

Avalanche Studios tarafından geliştirilmiş olan kontrolsüz aksiyon oyunu Just Cause 4, geçtiğimiz Aralık ayı içerisinde satışa sunulmuştu. Just Cause 3 ile olan fazlaca benzerliği yüzünden eleştirilen oyun, beklenen başarıyı da pek sağlayamamış gibi görünüyor. Ancak bu geliştirici stüdyo için oyunu yalnız bırakmak anlamına gelmiyor.

Hatırlayacağınız üzere oyunun çıkışı öncesinde Dare Devils, Demons and Danger Expansion Pass eklentisinin duyurusu yapılmıştı. Bu eklenti kendi içinde üç ayrı içerikten oluşuyor. Square Enix ve Avalanche Studios, ilk indirilebilir içeriğin duyurusunu yaptılar. İlk Just Cause 4 içeriği Dare Devils of Destruction, 30 Nisan 2019 tarihinde yayınlanıyor. Eğer Gold Edition sahibiyseniz, o zaman bu içeriğe 23 Nisan 2019 tarihinde erişim sağlayabileceksiniz demektir.

Dare Devils of Destruction; Survival, Run ve Rampage olmak üzere üç meydan okuma moduyla geliyor. Survival modunda önünüze çıkan her bir engeli aşarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacaksınız. Run modunda ise bir yandan zorlu hava şartları ile baş etmeye çalışıp, bir yandan rakiplerinizi saf dışı bırakıp, bir yandan da yüksek hızlı akrobasi hareketleri gerçekleştirerek bitişe ulaşmanız gerekecek. Rampage ise muhtemelen en zevkli mod olacak. Patlayıcılarla dolu bir arenada en yüksek skoru elde edebilmek için hem hedefleri hem de rakiplerinizi ortadan kaldırmak durumunda olacaksınız.

Bu modların genelinde tamamlamanız gereken on beş yeni görev var. Bu görevleri tamamladığınız zaman da on altıdan fazla yeni aracınız olacak. Bu araçların en önemli yanları ise deyim yerindeyse dört tekerlekli silahtan farksız olmaları.