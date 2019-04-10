İlk Kara Delik Fotoğrafı Yayınlandı! İşte O Fotoğraf

Yapılagelmiş en heyecan vermiş bilimsel açıklamalardan bir tanesi saniyeler önce gerçekleşti. 11 telekobun bir araya getirilerek ortaya çıkarılan ilk kara delik görseli, birkaç saniye önce yayınlandı. Yayın sırasında kara deliğe ve görüntünün nasıl yakalandığına dair de bilgiler verildi.

Birçok farklı ülkeden astronom, yaklaşık 3 yıl önce Event Horizon Telescope (EHT) isimli bir proje başlatmışlardı. EHT ismi verilen proje kapsamında farklı bölgelerde yer alan 11 farklı teleskobun kullanılacağı ve bu teleskopların belirli zaman aralıklarında uzaydaki belirli noktalara odaklanacakları açıklanmıştı. Teleskopların Saqittarius A* kara deliğine odaklandıklarını dile getiren bilim insanları, yıllar içerisinde topladıkları görüntüleri işleyerek, tarihte ilk defa kara delik fotoğrafı ortaya çıkarmak için çabaladıklarını dile getirmişlerdi.

Hemen yukarıda gördüğünüz fotoğraflar, insanlar tarafından kaydedilen ilk kara delik fotoğrafı olarak tarihteki yerini aldı. Görüntünün yıllar içerisinde 11 teleskotan alınan görüntülerin bir araya getirilerek ortaya çıkarıldığı belirtildi. Ortaya çıkan görselde, kara deliğin ışığı nasıl yuttuğunun tam anlamıyla görülebildiği söylendi. Yapılan yayını ise hemen aşağıdan izlemeniz mümkün.