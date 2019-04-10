İlk Kara Delik Fotoğrafı Yayınlanıyor! Canlı İzleyin

Son yılların en önemli bilimsel gelişmelerinden bir tanesi, bugün itibarıyla canlı yayında tüm dünyaya tanıtılacak. İlk kara delik fotoğrafı açıklamasının yapılması beklenen toplantı ise YouTube başta olmak üzere çeşitli mecralardan izlenebilecek.

Birçok farklı ülkeden astronom, yaklaşık 3 yıl önce Event Horizon Telescope (EHT) isimli bir proje başlatmışlardı. EHT ismi verilen proje kapsamında farklı bölgelerde yer alan 11 farklı teleskobun kullanılacağı ve bu teleskopların belirli zaman aralıklarında uzaydaki belirli noktalara odaklanacakları açıklanmıştı. Teleskopların Saqittarius A* kara deliğine odaklandıklarını dile getiren bilim insanları, yıllar içerisinde topladıkları görüntüleri işleyerek, tarihte ilk defa kara delik fotoğrafı ortaya çıkarmak için çabaladıklarını dile getirmişlerdi.

Yapılan uzun süreli birleştirme, eşleştirme ve temizleme çalışmasının ardından, EHT projesinde sona gelindi. Bugün itibarıyla düzenlenecek canlı yayın ile bulunan verilerin tüm dünyayla paylaşılacağı bildirildi.

Türkiye saati ile 16.00 sularında başlaması planlanan canlı yayını hemen aşağıdan izleyerek, bilim tarihi açısından oldukça önemli bir buluş açıklanmasına şahitlik edebilirsiniz. Eğer söylenildiği gibi bilim insanları ortaya bir kara delik fotoğrafı çıkarabilirlerse, ilerleyen yıllarda kara delikler üzerine yapılan araştırmaların şekli ve bugüne kadar kara delik üzerine bildiğimiz her şey sil baştan değişebilir.