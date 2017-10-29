İlk Kez Bir Motosiklete Apple CarPlay Desteği Geliyor

Apple’ın CarPlay özelliği zengin multimedya özellikleri ve bilgilendirici fonksiyonlarıyla otomobillerin göstergelerinde yerini alıyor. Ancak tüm eğlenceyi neden sadece otomobil sahipleri yaşasın ki? Motosiklet sahipleri muhtemelen bu haberle tebessüm edeceklerdir; çünkü Honda’nın Gold Wing modeliyle artık CarPlay desteği motosikletlere de taşınmış olacak.

2018 model Honda Gold Wing motosiklet CarPlay desteğine sahip olan ilk iki tekerlekli araç olacak. CNET’e bağlı Road Show’da yer alan raporda “Evet, CarPlay desteği Gold Wing’in 7 inçlik göstergesinde ilk kez iki tekerlekli araçlara taşınmış olacak. Motosiklet bagajında yer alan USB vasıtasıyla telefonunuzu bağlayın ve ardından Bluetooth ile motosikletinizi eşleştirin ve işte CarPlay özelliği motosikletinizin göstergesinde!” ifadesine yer verildi.

Apple cihaz kullanıcılarının tümü CarPlay özelliğini kullanmak için öncelikle Bluetooth eşleştirmesini yapmak durumunda. Aracın sol direksiyonunda bir kontrol paneli bulunacak ve aracın bagajında da dönel bir kontrol paneli bulunacak. Yani sisteme erişim ve kontrolün nasıl olacağı tamamen kullanıcıya kalmış durumda.

Apple CarPlay desteğinin motosikletlere taşınmasıyla doğal olarak Android kullanıcıları da beklentiye girecektir. Ancak CNET’in raporlarına göre Android Auto’nun bilhassa otomobillere odaklanması üzerine Apple böyle bir hamle yaptı. Muhtemelen Google da CarPlay’in ilgi görüp görmeyeceğini takip edecek ve başarılı olması halinde benzer bir hamleyi yapacaktır. CarPlay destekli motosiklet sizi de heyecanlandırdıysa 23.500 dolar fiyatıyla Honda Gold Wing’in satışa çıkması için Şubat ayını beklemek zorundasınız.