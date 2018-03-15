İlk Kez Blockchain Teknolojisiyle Bir Seçim Gerçekleşti

Blockchain teknolojisini Bitcoin ile birlikte duymaya başladık. Bilginin en büyük silah olduğu günümüzde, Blockchain gibi bilgi korunumunu sağlayan bir teknoloji, doğal olarak bir anda çok sayıda alanda kullanılmaya başlandı. Bu alanlardan belki de en önemlisi seçimlerde kullanılabilir olmasıydı. Ve beklenen oldu, bir ülke teknolojiyi seçimlerine entegre etti.

Bir Afrika ülkesi olan Sierra Leone, Dünya üzerinde Blockchain ile oylama yapan ilk ülke oldu. Seçmenlerin oyunu kripto ile şifreleyen İsviçreli Agora firması, kendine bir nevi deneme bölgesi seçmiş. Teknolojinin güvenilirliği kanıtlandıktan sonra büyük devletlere pazarlamaya çalışacakları aşikar.

Sierra Leone'de gerçekleşen seçimler sonrası, Muhalefet parti lideri Sierra Leone Halk Partisi %43.3 oy aldı ve tek başına hükümet kurmayı başaramadı. Bu nedenle bir sonraki seçimler 27 Mart tarihinde tekrar yapılacak.

"Peki ne oluyor kripto şifrelenen oylar?" derseniz, seçmenler oyunu kullanır kullanmaz şifrelenen ve sayılan oylar, sonuçlar belli olduktan sonra kimse tarafından değiştirilemiyor. Böylelikle sonuçları beğenmeyen kısımların seçimlere nifak sokması da mümkün olmuyor. Ama malumunuz söz konusu teknolojiiyse, bir açık her zaman vardır ve bu açığı bulup sonucu da değiştirebilecek kişiler her zaman bulunur.

Siz bu teknolojinin güvenilirliği hakkında ne düşünüyorsunuz?