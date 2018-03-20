İlk Kez Spotify Premium Alacaklara Müjde

Çevrimiçi müzik dinleme platformu Spotify, platforma ilk kez Premium üye olacak kullanıcılara yeni bir müjde verdi. Daha önce 1 lira karşılığında iki aylık Premium üyelik satan Spotify, artık ilk kez gelen üyelere 60 gün ücretsiz Premium sunacağını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Spotify’ın en büyük rakiplerinden Apple Music beklenmedik bir çıkış yapmış ve bütün kullanıcılara 90 gün, yani üç ay süreyle deneme fırsatı sunduğunu duyurmuştu. Sürpriz olarak karşılanan açıklamanın ardından birçok kullanıcı Apple Music’e doğru yol alırken, benzer bir çalışma Spotify’dan geldi.

Apple Music’ten çok daha fazla kullanıcı olmasına rağmen kar marjı bir hayli düşük olan Spotify, yakın zaman önce finansal sorunlarını çözmek için halka açılacağını söylemişti. Halka açılmadan önce yeni kullanıcılar çekmek için projeler üretmeye başlayan platform, 60 gün fikriyle ortaya çıktı.

Kullanıcıların banka bilgilerini girerek, 60 gün boyunca Spotify’ı ücretsiz olarak kullanabilecekleri, isterlerse 60 gün bitmeden ayarlar bölümünden aboneliği kaldırarak, sonraki aylar için ödeme yapmadan sadece 60 gün boyunca ücretsiz deneme imkanından yararlanabilecekleri kaydedildi.

60 günlük ücretsiz Spotify kampanyasına katılmak için ön ödemeli kartlar ve Spotify hediye çeklerinin kabul edilmeyeceğini hatırlatan şirket ancak banka ya da kredi kartı bilgileri girilerek 60 günlük deneme sürecinin başlatılabileceği aktarıldı.