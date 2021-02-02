İlk Koronavirüs Belirtisine Dikkat: Kızarıklık Olabilir

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Şimdi de ilk koronavirüs belirtisi olabilecek kızarıklık gün yüzüne çıktı.

İlk koronavirüs belirtisi olabilecek kızarıklığa dikkat edilmesi gerekiyor.

İlk Koronavirüs Belirtisi Olabilecek Kızarıklık

İspanya Madrid'deki 12 de Octubre Üniversite Hastanesi'nde yapılan yeni araştırmaya göre, aniden ortaya çıkan kızarıklıkların COVID-19 enfeksiyonunun erken bir işareti olabilir. Yakın zamanda The American Journal of Surgical Pathology'de yayınlanan çalışma, özellikle 2020 Mart ve Nisan ayları arasında koronavirüs hastalarına baktı ve bazı hastaların öksürük ve ateş gibi daha yaygın semptomlar ortaya çıkmadan önce bir kızarıklık yaşadığını fark ettiğini buldu.

Koronavirüs hastaları arasında kızarıklık çok yaygın görünmemekte. CDC resmi semptomlar listesinde bir kızarıklık listelemiyor. Bazı koronavirüs hastaları, ciltte ve özellikle ayak bölgesinde kızarıklık veya kaşıntılı yumruların göründüğü bir semptom yaşadı.

Dr. Humberto Choi tarafından yapılan açıklamada "Bir kişinin viral bir enfeksiyona sahip olması ve vücutlarında kızarıklık veya lekeli alanların olması nadir değildir. Bu, kızamık gibi diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarında olabilir." cümlelerine yer verildi.

Geçtiğimiz yıl koronavirüs hastaları üzerine yapılan bir Birleşik Krallık araştırması, deri döküntüsünün erken bir koronavirüs semptomu olarak görülmesi gerektiğini savunuyor.

Araştırmacılar, pozitif bir koronavirüs swab testi bildiren kişilerin %8,8'inin, negatif test sonucu olan kişilerin %5,4'üne kıyasla semptomlarının bir parçası olarak deri döküntüsü yaşadığını keşfetti. Koronavirüs testi olmayan ancak yine de öksürük, ateş veya koku kaybı gibi klasik koronavirüs semptomları bildiren döküntülü kullanıcıların %8,2'sinde benzer sonuçlar görüldü.

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