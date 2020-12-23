Araştırma: Koronavirüs Vakaları İlk Kez İtalya’da Görüldü!

Yeni tip koronavirüsün ilk kez Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıktığı biliniyordu fakat yapılan bir araştırma ile beraber koronavirüsün Wuhan kentinde ortaya çıkmadığı sonucuna varıldı. Bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre koronavirüs vakaları ilk kez İtalya’da görüldü. Araştırma ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

Koronavirüs Vakaları İlk Kez İtalya’da Ortaya Çıktı

Wuhan yetkilileri, 31 Aralık tarihinde “Gizemli ve yeni bir virüs” olarak nitelendirdikleri virüsü Dünya Sağlık Örgütüne bildirmişti. Bu sebepten ötürü İlk COVID-19 vakasının 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde yer alan hayvan pazarında ortaya çıktığı biliniyordu ancak İtalya’da yapılan bir araştırma ile beraber bu durum tamamen değişti. Araştırmaya göre virüs Wuhan’da değil İtalya’da ortaya çıktı. Hatta virüsün ilk ortaya çıktığı tarihin de doğru olmadığı sonucuna varıldı.

Roma Çevre ve Sağlık Departmanında görevli bilim insanları tarafından Lombardiya bölgesindeki kişilerden alınan kan örnekleri ile analiz yapıldı. Yapılan analizin ardından 23 kişinin 27 Ekim tarihinde yeni tip koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Resmi verilere göre İtalya’da COVID-19 vakalarının ilk kez 21 Şubat tarihinde görüldüğü açıklanmıştı.

Gerçekleştirilen çalışmada COVID-19’un hayvandan insana tam olarak hangi tarihte bulaştığının bilinemeyeceğini belirten Sidney Üniversitesinde görevli Virolog Edward Holmes, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk türler arası bulaşma olayının Wuhan'da veya çevresinde gerçekleşmemiş olması mümkün" ifadelerine yer verdi.

Harvard Üniversitesinde görevli araştırmacılar tarafından yapılan çalışma ise ilk COVID-19 vakalarının Wuhan’daki hayvan pazarında ortaya çıkmadığını gözler önüne serdi. Uzmanlar ayrıca Wuhan kentinde ortaya çıkan 41 vakayı inceledi. Yapılan incelemenin ardından 13 kişinin hayvan pazarına hiç gitmediği açıklandı. The Lancet isimli tıp dergisinde yayımlanan çalışmada da hayvan pazarında yer alan hiçbir hayvanda virüs tespit edilmemişti.

Türkiye Koronavirüs Son Durumu

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülkemizde 22 Aralık tarihinden itibaren toplam vaka sayısı 2.062.960 oldu. Ülkemizde COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybeden sayısı 18.602’ye yükseldi. İyileşen sayısının 1.866.815 olduğu açıklandı. Ağır hasta sayısının 5.008 olduğu belirtildi. 22 Aralık tarihinde günlük vaka sayısı 19.256, hasta sayısı ise 3.309 olarak açıklandı.