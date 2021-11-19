İlk Koronavirüs Vakası Vuhan'da Balık Satan Biriydi

Yapılan bir araştırma sonucunda ilk koronavirüs vakası tespit edildi. Doktor Michael Worobey, gerçekleştirilen kapsamlı analizin ardından ilk COVID-19 hastasının bulunduğunu açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Dünya Sağlık Örgütü tarafından daha önce gerçekleştirilen araştırma sıkıntılar içerirken, doğru bilgileri de vermiyordu...

İlk Koronavirüs Vakası Ortaya Çıktı

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı ve kısa süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu zamana kadar toplamda 256 milyon kişiye COVID-19 bulaştı ve 5,13 milyon kişi hayatını kaybetmesine sebep oldu. Salgını sonlandırmak için ise uzun bir süredir dünyanın dört bir yanında aşılama çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

Salgının başladığı günden bu yana ise başlangıç yeri konusunda çeşitli tartışmalar sürüyor. Birçok bilim insanına göre salgın Çin'in Vuhan kentinde başlarken, Çinli diplomatlar salgının İtalya ya da ABD'de başladığını söylüyorlardı. Bu sebeple konunun ortaya çıkması için bugüne kadar birçok araştırma yapıldı. Son araştırma ise Worobey'den geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan Arizona Üniversitesinde görevli Dr. Michael Worobey, yeni tip koronavirüs salgınının kökeni ile ilgili kapsamlı bir analiz gerçekleştirdi. Dr. Worobey'in ünlü bilim dergisi Science'ta yayımladığı çalışmada ise ilk vakanın tespit edildiği dile getirildi.

Dr. Michael Worobey tarafından yapılan araştırma, yeni tip koronavirüs kaynağının Vuhan pazarının olduğunu gözler önüne serdi. Böylelikle COVID-19 salgınının bir laboratuvarda üretilmediği de kanıtlanmış oldu.

İlk COVID-19 hastasının kim olduğuna yönelik oldukça önemli bir açıklamada bulunan Dr. Worobey, ilk hastanın Wuhan kentindeki canlı hayvan pazarında deniz ürünleri satan bir kadının olduğunu duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) gerçekleştirdiği incelemelerde bazı hatalar olduğunun altını çizen Dr. Worobey tarafından paylaşılan bilgilere göre ilk COVID-19 vakası 8 Aralık tarihinde hastalandığı iddia edilen 41 yaşındaki Chin isimli kişi değil.

Worobey, Chin'in semptomlarının 16 Aralık'ta başladığını ve bu kişinin Vuhan pazarı ile hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı. Bu durumun Çin-DSÖ ortak çalışma raporunun ortaya koyduğu tabloyu çarpıcı biçimde değiştirdiği belirtildi.

Pfizer, Koronavirüs İlacı İçin Acil Kullanım Onayı İstedi

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, geliştirdiği COVID-19 ilacı için FDA'dan acil kullanım izni istedi. Başvurunun 30 Kasım tarihinde onaylanması bekleniyor. COVID-19 ilacının hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 89 oranında azalttığı açıklanmıştı.

Paxlovid ilacının Ritonavir isimli eski bir antiviral ilaçla birlikte uygulanacağını belirten Pfizer, hastaneye yatış veya ölüm riski yüksek olan kişilerin hastalığı daha kolay bir şekilde atlatmasını amaçladıklarını ifade etti.