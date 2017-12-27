İlk Kripto Para Temalı Mesajlaşma Uygulaması BeeChat Milyonu Gördü

Kripto para birimleri dünya çapında popülaritelerini her geçen gün biraz daha artırırken, çok farklı alanlarda kripto para birimleri ya da blockchain teknolojileri kullanan uygulamalar çıkmaya devam ediyor. Bunun son örneklerinden bir tanesi de kripto para birimleri temasıyla kurulmuş mesajlaşma servisi BeeChat oldu.

Ekim ayında ilk kez tanıtılan BeeChat, krito para dünyasında yer alan kişileri bir araya getirerek, hızlı şekilde iletişim kurmaları için tasarlanmıştı. Mesajlaşmanın yanı sıra grup kurma, farklı para birimleri için cüzdan oluşturma ve sektöre dair haberleri takip etme imkanı da veren uygulama, son günlerin en çok indirilenleri arasına girmeyi başardı.

Ekim ayından bu yana bir milyon kullanıcı sayısını geçmeyi başaran BeeChat, aynı zamanda günlük yüz binlerce aktif kullanıcıya ulaşarak, mesajlaşma uygulamaları arasında kendisini gösterdi. Uygulamanın yakaladığı bu yükselişin, son günlerde yapılan yararlı güncellemeler sayesinde olduğu söylenirken, özellikle DApp özelliğinin birçok kullanıcıyı BeeChat’e yönelttiği de kaydedildi.

Tüm bunlarla birlikte uygulamayı geliştirenlerin Key Opinion Leader (KOL) dedikleri ve Türkçeye kanaat önderi şeklinde çevrilebilecek çalışmanın da yine BeeChat’e kullanıcı çektiği söylenenler arasında. KOL adı verilen ve içerisinde bulundukları kripto para dünyasında adı geçen ya da söyledikleri genellikle doğru çıkan kişileri uygulamaya dahil eden geliştiriciler, bu sayede birçok kullanıcının bilirkişilerle iletişime geçmelerini kolaylaştırdı ve kripto paraya yatırım yapanların işlerini kolaylaştırdı. Yapılan değişikliklerle kripto para dünyasında adından söz ettiren BeeChat uygulaması, böylece bir milyon kullanıcı barajını geçmeyi başarmış oldu.